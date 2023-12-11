Россия наступает по всей линии фронта: Сырский сделал заявление

Труднее всего обстановка на востоке Украины. На Донбассе российские захватнические войска проводят наступательные действия по всей линии фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Оперативная ситуация на Востоке остается сложной. Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту. Вместе с командирами, которые держат оборону на восточном направлении, детально проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий", — написал Сырский.

Он отметил, что были приняты решения для обеспечения устойчивости украинской обороны, сохранения жизней воинов и рационального использования боеприпасов.

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