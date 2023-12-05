Почему Путин делает ставку на 2024-й год: готов ли он к открытой войне с Западом

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожает (за якобы "русофобию") странам Балтии, активно поддерживающим Украину в войне с РФ. Не исключено, что РФ развяжет "гибридную войну" в Молдове, раскачивая ситуацию через пророссийскую Гагаузию (автономное территориальное образование в составе Республики Молдова). При этом за Молдову может "вписаться" Румыния – страна НАТО. Есть ли основания полагать, что Кремль готов ввязаться в настоящую войну с Североатлантическим альянсом, с которым якобы воюет на территории Украины? Понимают ли в НАТО эти угрозы? Если понимают – почему до сих пор не сделали максимум, чтобы сломать хребет путинской военщине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

РФ уже готова к нападению

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик поделился таким мнением:

"На Западе есть те, кто оценивает вторжение РФ в те же страны Балтии как достаточно вероятное. Но при этом нет политической воли – предпринимать какие-то конкретные действия на упреждение. В Брюсселе (штаб-квартира НАТО и ЕС), в Вашингтоне считают, что на данный момент Россия не готова к непосредственному военному столкновению с Альянсом. А потому не решится на масштабные рисковые действия, втягивающие ее в реальную войну со странами НАТО. А значит – есть еще время...".

При этом, акцентирует эксперт, война с помощью дезинформации, на территории третьих стран, прочие гибридные действия уже происходят. И, по сути, времени уже нет. РФ уже готова к нападению – и обязательно нападет, уверен Виталий Кулик.

"Но политическое руководство многих европейских стран (особенно центральных) надеется, что – пронесет... Между тем, США вскоре могут выпасть из обеспечения европейской безопасности в связи с выборами и гипотетической победой кандидата от республиканцев (не исключено что – Трампа, который ратует за изоляционизм). А это значит, что не будет оперативной реакции, быстрого ответа на агрессивные действия РФ. Скорее всего, именно на это рассчитывает Путин, – считает эксперт. – Что в 2024 году возникнет вакуум безопасности, страны Восточной Европы, страны Балтии будут предоставлены сами себе. И это создаст для Кремля благоприятные условия, чтобы а) закончить в нужном ему варианте войну в Украине; б) нанести удар по НАТО (чтобы блок либо распался, либо по нему пошли серьезные линии разделения, показывающие неспособность Альянса на упреждающие или ответные удары. Паралич политической воли Запада подталкивает Путина именно к таким действиям. И следующий год будет попытка нанести удар".

В 2007 году Россия фактически встала на путь войны с Западом

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян акцентирует, что с момента печально известной путинской речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Россия фактически встала на путь войны с Западом.

"К сожалению, на Западе до сих пор нет консенсуса в готовности противостоять РФ в этой войне. Там ее всё время локализуют в отдельные эпизоды. Грузинская кампания, украинская, сирийская, попытки переворота в Черногории, миграционная дестабилизация Польши и балтийских стран… Всё это разбивается на якобы отдельные противостояния. Но в целом – это и есть уже происходящая агрессия России против Западного мира. Просто гибридными методами. Хоть и не воспринимается так большинством в Европе и США", – отмечает политолог.

По его словам, РФ уже лет 15 как готова к, в том числе, милитарным операциям против стран Запада. Будет ли у нее для этого возможность – зависит от того, как сложится результат на театрах боевых действий, где Россия уже присутствует.

"В Украине, в Сирии, в Африке, – уточняет Олег Саакян. – А также от того, насколько эффективна система обороны в странах, относительно которых РФ уже осуществляет агрессии, способные перерасти в милитарные операции".

Балтийские страны прекрасно понимают риски, уверен эксперт. Финляндия их очень ощущает. Как и Молдова. Но чем дальше от России, тем меньше у государств этого осознания – и готовности к симметричному противостоянию.

"У Кремля нет сейчас задач захватить какое-то из европейских государств. Но есть цель продемонстрировать слабость, несостоятельность Западного блока. Поэтому российский режим будет действовать комплексно, малыми шагами, прежде всего, подрывая те или иные страны изнутри. И если возникнут благоприятные для РФ условия, она может применить силу, – предупреждает политолог. – Западу следует понимать, что этот танк уже едет на них. И есть лишь три благоприятных для тех же европейцев варианта: либо у танка закончится топливо, либо экипаж отойдет в мир иной, либо сам танк должен быть уничтожен".

Если будет избран первый вариант, необходимо в разы ужесточить санкции против РФ. Не минимизация рисков, исходящих из Кремля. Не отсылать туда месседжей, что россиянам не победить. Танк уже едет. И его надо останавливать, подчеркивает Олег Саакян.

Если ставка на второй вариант, следует уничтожать путинский режим. Обезглавливая Кремль, отмечает эксперт.

Третий вариант предполагает военный разгром РФ на украинском театре военных действий.

Запад все еще не понимает всех рисков

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно думает, в НАТО понимают – РФ не просто готова, но и уже совершает разнообразные гибридные атаки на разных флангах Альянса.

"Те же искусственные миграционные кризисы – наглядный пример, который сейчас воспроизводится Россией уже на границе с Финляндией. И страны Балтии, наблюдая за происходящим, тоже готовятся, по необходимости, закрыть границы для потоков из РФ. Нет сомнений, что та не прекратить совершать гибридные атаки. И что лишь вопрос времени – в какой момент те могут перерасти в прямую военную угрозу", – размышляет аналитик.

Она не исключает, что слабая реакция НАТО на происходящее связана с тем, что выбор уже сделан – в пользу войны, растянутой во времени как наименее рискованного (как считают на Западе) варианта.

"Неоднократно со стороны политиков и чиновников США и ЕС звучало, что они боятся расширения войны, – напоминает Олеся Яхно. – Этим аргументировалась дозированная военная помощь Украине. Мол, если российская армия потерпит катастрофическое поражение от ВСУ, это может спровоцировать Кремль на удар уже по стране НАТО. А то и на применение ядерного оружия".

Но такой подход, уверена эксперт, уже продемонстрировал свою несостоятельность. Россия адаптировалась к продолжительной войне. Не получив достаточно мощный отпор Запада за то, что натворила и творит в Украине, РФ может (и, похоже, уже делает это) провоцировать конфликты в других точках. Ближний Восток, Африка, Западные Балканы, Арктика.

"Путинским режимом вкладываются огромные средства в пропаганду, в свой ВПК, в ультраправые и ультралевые силы по всему миру. И хоть последние пока не доминируют в Европе, но приход к власти соответствующих групп в Словакии и Нидерландах с прекращением поддержки Украины – более чем тревожные звоночки. И у Венгрии, которая ранее чуть ли не единолично блокировала санкции против РФ и помощь Украине, теперь появляются соратники", – акцентирует Олеся Яхно.

А в 2024-м, напоминает она, предстоят выборы не только в США, но и в Европарламент. И непонятно, какой процент присутствующих там будет, условно говоря, пророссийски настроенных.

"Несмотря на то, что Россия ведет фактически гибридную войну со всем демократическим миром (горячая фаза пока коснулась только Украины), Запад, увы, пока не достиг понимания, что растянутая во времени война в нашей стране усугубляет риски для него самого. И риски эти куда большие, нежели предоставление ВСУ всего необходимого, чтоб разгромить агрессора, за чем неминумо последовало бы падение путинского режима. Если всё будет продолжаться как есть, РФ усилит шатание западных институций, станет больше устраивать дестабилизационных ситуаций на границах, включаться во все политические процессы, приводя к власти евроскептиков. Обваливая ЕС и НАТО как институции в целом", – прогнозирует аналитик.

Но на данный момент, считает она, Россия вряд ли готова вступать в открытое столкновение с НАТО. А вот пытаться ослабить единство блока – не прекратит. И в какой-то момент это может привести к прямой военной эскалации.

"Возможно, на Западе не хотят предпринимать неких серьезных мер по поддержке Украины и обузданию РФ до выборов в стране-агрессоре (март-2024). Понимая, что путинская пропаганда будет на полную катушку использовать кейс ореола борьбы России со всем "загнивающим Западом". А вот после выборов, которые, возможно, несколько дестабилизируют ситуацию в самой РФ, делегитимизируют Путина, вероятно, Запад пойдет на более решительные действия. Но пока сделана плохая ставка на долгую, растянутую во времени войну", – констатирует Олеся Яхно.

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