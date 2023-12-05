Кремль угрожает не только Украине: действительно ли Россия готовится к войне с Европой

Официально Кремль не поменял свои методички и россиянам втюхивается тезис о том, что РФ ведет войну не против Украины, а против всего западного блока НАТО. Нередко со стороны Москвы звучат прямые угрозы в адрес Запада, но какая вероятность, что Россия действительно начнет войну с другими странами Европы, которые есть членами НАТО? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Нужно опережать Россию в укреплении военного потенциала

Командующий многонациональным корпусом НАТО на северо-востоке Юрген-Иоахим фон Сандрарт в интервью изданию "LRT.lt" заявил, что сегодня Россия является главным источником опасности для европейского региона, и сейчас она наращивает потенциал.

Юрген-Иоахим фон Сандрарт отметил, несмотря на сосредоточенность на попытках уничтожить Украину, Россия уже начала восстанавливать свой военно-экономический потенциал, направленный на противостояние с НАТО, прежде всего в регионе Балтийского моря.

"Но мы должны быть очень осторожны, какие выводы мы делаем из этого. (...) Считать, что защититься от России можно только закупкой беспилотников и ПВО, неправильно. Объединенные наземные, морские, воздушные, кибернетические средства и возможности (...) все еще являются ключевыми для поля боя", – подчеркнул он.

Фон Сандрарт считает, что лучший способ защитить страны Балтии от российского вторжения – это опережать Россию в укреплении военного потенциала НАТО в регионе. Только так можно удержать агрессора от соблазна напасть.

За 2 года Россия точно восстановиться не сможет

Военный аналитик, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "24 каналу" заявил, что страны НАТО должны понимать, что Россия угрожает не только Украине, но и им. Поэтому Альянсу нужно увеличивать военные расходы.

По словам эксперта, сейчас предпринимаются попытки вернуть государства Запада к тому планированию, которого они придерживались во времена Холодной войны.

"Конечно, просмотр сейчас концептуальный продолжается. И это хорошо, ведь, учитывая существующие бюрократические процедуры, на это нужно время", — говорит Мусиенко.

Он добавил, что Россия сейчас рассчитывает на то, что-то изменится в результате выборов президента США в 2024 году, а также выборов в Европе.

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