Действительно ли ВСУ переходят к обороне по всему фронту: какую цель преследует враг

Украина вступила в зиму с тревожными военными и около военными новостями. Российская оккупационная армия имеет определенное продвижение в Донецкой области. Путин, который, по мнению западных СМИ, выглядит способным победить, т.к. демократический мир не дал ему в Украине столь мощный отпор, как следовало, увеличивает и расходы на войну, и российские вооруженные силы. Эксперты проанализировали эксклюзивно для портала "Комментарии" ситуацию на фронтах и перспективы боевых действий.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Сейчас идет позиционная война

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко отмечает, что ВСУ сейчас переходят к активной обороне по всей линии фронта. От Харьковской до Херсонской областей – а это 1,2 тысячи км.

"Противник задействует существенные силы для проведения наступательных действий, особенно на востоке. Россияне этим занимались с января, создали соответствующую группировку. Подтянули резервы. Артиллерия, авиация. В том числе на тех направлениях, где мы пытались проводить контрнаступательные действия. Бахмутское, Мелитопольское, Бердянское, Херсонское, – перечисляет эксперт. – Ввиду этого ВСУ переходят в активную оборону с нанесением (по необходимости) контрударов".

По мнению генерала, резервы, которые мы готовили для контрнаступления, похоже, будут использованы теперь уже в обороне. И нам необходимо проводить пополнение (о чем идут четкие сигналы) за счет мобилизации.

Чтоб противник имел серьезные потери в вооружении, живой силе и технике", – рассказывает Игорь Романенко. "Сейчас идет позиционная война. Нам важно приостановить продвижение противника даже на тактическом уровне. Президент Украины побывал недавно в районах близких к ведению боевых действий. Заявил о необходимости обеспечить инженерное оборудование системы обороны по всей линии фронта

Он акцентирует, что, ведя активную оборону нам важно выиграть время, чтобы аккумулировать силы и средства для наступательных действий в следующим году. Скорее всего – с весны.

"Важно усилить работу с союзниками, а также производство нашим ВПК необходимого для обеспечения ВСУ современными вооружением и техникой, что позволит обеспечить в следующем году решение стратегической задачи по деоккупации наших территорий", – заключает генерал.

РФ продолжит атаковать

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин поделился таким комментарием:

Бросает на "мясные штурмы" личный состав, сопровождая это применением техники, авиационных и ракетных ударов. Непростая ситуация в Марьинке. На южном направлении также идут ожесточенные борьбе – и в Запорожской области, и на небольшом плацдарме на левобережье Херсонщины, где в ноябре нам удалось закрепиться ". "Ситуация на фронте (на всех направлениях) стабильно сложная. Противник продолжает пытаться наступать и на Купянском, на Лиманском, Бахмутском направлениях. Взять под контроль Авдеевку

Полковник акцентирует, что страна-агрессор хочет до холодов получить хоть какие-то успехи. А до президентских выборов (март-2024) взять под контроль всю Донецкую область. Потому не жалея сил и средств идут наступательные действия противника.

"Наши Силы обороны ожесточенно сопротивляются. Где есть возможность, наносят контрудары, параллельно пытаясь атаковать на том же Мелитопольском направлении, – поясняет Влад Волошин. – С наступлением холодов РФ, которая накопила запас ракет, увеличила производство дронов (в том числе иранских – на своей территории) будет бить по нашей энергетической системе, инфраструктуре. Это понимаем мы, понимают наши зарубежные партнеры. И уже предприняты определенные меры ".

По словам эксперта, продолжаются постоянные удары по прифронтовой территории, приграничной. Агрессор, подчеркивает он, не соблюдает правил ведения войны, норм международного гуманитарного права. Бьет по медицинским учреждениям, по гражданским объектам. Пытается вселить в украинский народ неверие в ВСУ, продемонстрировать, что мы не сможем переломить ход войны.

Цель – усадить Киев за стол переговоров с Москвой по правилам Кремля", – отмечает Влад Волошин. "На международном уровне РФ проводит постоянные информационно психологические операции. Пытается показать, что Западный мир устал от войны в Украине. Беря на вооружение пробуксовки с выделением нам помощи (и со стороны США, и со стороны ЕС). В ход идут российские "агенты" как то же правительство Венгрии, блокирующее поддержку нашей страны.

Но мир не устал, уверяет он. Наши международные партнеры четко об этом заявляют. И, скорее всего, в середине декабря мы услышим приглашение в ЕС.

Пытаясь внести раскол в наше общество. Но украинский народ прекрасно понимает, кто агрессор, кто – истинный враг". "Если Украина не выдержит, следующими будут страны НАТО. И тогда это станет реально Третья мировая. Понимая это, нам продолжат помогать, – считает эксперт. – Ну, а РФ продолжит атаковать. В том числе с помощью информационной кампании внутри нашей страны, разгоняя слухи о разногласиях между военным и политическим руководством

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