Почему вновь появилась информация о конфликте между Зеленским и Залужным: что происходит

Издание The Economist, которое взорвало информационное пространство в начале ноября материалами с главкомом ВСУ Валерием Залужным, выдало новую резонансную статью об Украине. В ней, среди прочего, пишется о разногласиях между политическим и военным руководством нашей страны, а также о падении рейтинга президента Владимира Зеленского. В последнее время настоящую информационную атаку на Залужного развернула нардеп из фракции "Слуга народа", зампредседателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" разговоры о вероятном расколе в военно-политическом руководстве Украины.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Многие на Печерских холмах не понимают, что до старта ещё очень далеко

Политический эксперт Светлана Кушнир призывает понять простую аксиому: в отношениях между верховным главнокомандующий (президентом) и главнокомандующим ВСУ могут быть прения, несогласие, разность мнений. И это – нормально. Важно, чтоб в итоге находили компромисс – и это отражалось на общем ходе войны.

"Военные видят ситуацию со своей стороны, они тратят годы на учебу в узкоспециализированных вузах, проходят этапы своего становления как офицеры. И нам, гражданским людям, зачастую непонятно это. Президент же, в первую очередь, политик и отвечает за всю совокупность решений. Потому, если где-то и имеет место спор, то путем консенсуса всё решается. И да, от верности решений во многом зависит и жизнь тысяч военнослужащих, и исход войны в целом", – акцентирует Светлана Кушнир.

Она отмечает, что на долю Залужного как высшего военного чина выпали испытания, с которыми он справляется с завидной стойкостью.

"Украинцы считают Залужного одним из символов сопротивления, олицетворением Сил обороны. Но таким же символом, по социологии, украинцы признают и Зеленского. И сталкивать их, мерить рейтингам – вот точно не время! У нас очень сильный и мощный враг. А перед лицом опасности нам жизненно необходимо единство", – уверена эксперт.

По ее словам, именно этот настрой и демонстрирует Залужный.

Но политики расценили этот текст со своей точки зрения А у всех политиков, по классике, одна цель – соперников победить на старте. Жаль, что многие на Печерских холмах не понимают, что до старта ещё очень далеко. И сами же первыми из-за своих амбиций совершили неприемлемый для общества и нашей целостности фальстарт", – констатирует Светлана Кушнир. "Его статья в The Economist была о том, как мы можем победить и что для этого надо

Происходящее на руку рашистскому режиму

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает следующим образом:

"Любые разговоры о раздрае между высшим военным и политическим руководством Украины выгодны, прежде всего, нашим врагам – россиянам. А также людям, которые по неким своим причинам хотели бы либо скорейшего завершения войны (даже на неприемлемых для Киева условиях), либо – активизировать политическую жизнь в нашей стране, несмотря на военное положение. Это явно не укрепляет нашу обороноспособность, авторитет Украины, не добавляет нам силы в переговорах с партнерами".

Подобные процессы, по мнению эксперта, не обязательно рассматривать как часть некой скоординированной операции, за которой стоит РФ. Тут, считает он, скорее, сплелся ряд факторов. И амбиции определенного политического спектра Украины. И позиция тех людей в США и НАТО в целом, которые в той или иной степени поддерживают точку зрения, что нельзя допустить разгрома России (ибо будут непредсказуемые последствия), что лучше – переговоры за счет территориальных уступок со стороны Украины. И агенты Кремля всех мастей. И полезные идиоты.

"Я недавно общался с рядом людей, которые знают и Зеленского, и Залужного. По их словам, идет нормальный рабочий процесс. Да, есть разные оценки ситуации, разное представления о том, как можно добиться победы. Но никто не говорил о прямом конфликте между верховным главнокомандующим и главкомом ВСУ", – уверяет Ярослав Романчук.

По его словам, вся эта кампания, особенно в западных медиа, обращает на себя внимание тем, что в качестве экспертов зачастую там выступают лица, которые в 2022-м кардинально промахнулись с оценкой силы РФ и потенциала Украины. И вместо того, чтобы дать нашей стране максим оружия сразу, стали имитировать поддержку, давая ровно столько, чтоб мы смогли удержать натиск врага. Но не сокрушить его.

"А теперь именно эти "эксперты" начинают качать тему якобы раскола между высшим военно-политическим руководством Украины, тему необходимости скорейших переговоров, "заморозки" войны. Словно не понимая, что всё это на руку исключительно рашистскому режиму. И что приостановленная война выльется позже в еще более масштабную, где воевать придется уже странам НАТО", – подчеркивает собеседник "Комментариев".

Он надеется, люди, которые ведут диалог у нас в Ставке главнокомандующего, понимают последствия раскола, вбивания клиньев между ними. И сделают правильные выводы. Во имя общей победы. Что возможно лишь при единстве, при консолидации. При четком обозначении нашего видения дальнейшего хода событий, при более тесной коммуникации с обществом. Чтоб не плодить всякого рода слухи, фейки, не давить пищу для вражеских ИПСО.

Но ведь у нас нет сейчас политического процесса! Зачем же кто-то пытается толкать в него генералов? Даже заслуженных. Давайте уже после победы, после войны. А сейчас все силы – на победу над агрессором". "В то же время, – продолжает Ярослав Романчук, – абсолютно верно говорил Зеленский в недавнем интервью The Sun, что если военные хотят заниматься политикой, они не смогут качественно выполнять необходимые задачи на войне

Амбиции, отмечает эксперт, есть у разных людей. Вероятно, имеются они у Безуглой, которая не прекращает атаки на Залужного.

Ведь такие действия дискредитируют Украину в целом. В том числе, в переговорах по получению необходимого оружия для приближения победы", – резюмирует Ярослав Романчук. "Но я далеко от мысли, что Безуглая – настолько компетентный человек, чтобы комментировать действия главнокомандующего, Генштаба. Это пример абсолютно безответственной политической позиции. Того, как либо полезные идиоты, либо интеллектуальные невежды пытаются показать себя. С не лучшей стороны. С вредом для своей страны. На что ей уже указывают многие

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