Залужный заявил об угрозе, которая нависла над Украиной

Над Украиной на данный момент нависла угроза позиционной войны, в которой Россия, используя свое ресурсное превосходство, рано или поздно одержит победу над ВСУ. Чтобы избежать этой ловушки, Украине необходима западная военная помощь, прежде всего авиация, дроны и РЭБ. Об этом, как сообщают "Комментарии", в колонке для журнала The Economist написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Валерий Залужный

"Если Украина хочет выбраться из этой ловушки, нам понадобится все это: превосходство в воздухе, значительно улучшенные возможности радиоэлектронной борьбы и противобатарейной борьбы, новые технологии разминирования и способность мобилизовать и обучать больше резервов, — написал Залужный. — Нам также необходимо сосредоточиться на современном командовании и управлении, а также на рационализации нашей логистики, одновременно мешая России ракетами большей дальности. Новые, инновационные подходы могут снова превратить эту позиционную войну в маневренную".



Как отмечает Залужный, Россия по-прежнему имеет превосходство в воздухе, хоть и понесла большие потери от действий украинских защитников. В частности, ВСУ уничтожили 550 систем ПВО, но россияне "продолжают создавать новые ударные эскадрильи". Еще одним неприятным сюрпризом для Сил обороны Украины стали российские дроны, которые взяли на себя большую часть роли "пилотируемой авиации в плане разведки и нанесения ударов с воздуха". Опираясь на свое преимущество в воздухе, РФ сдерживает наступление ВСУ.

"Мы должны использовать сигнальные ложные цели, чтобы привлечь российские планирующие бомбы. Нам нужно ослеплять тепловизионные камеры российских дронов в ночное время с помощью стробоскопов", — указывает Залужный на рецепт борьбы с этим российским преимуществом.

Еще одним приоритетом для Украины, по мнению Залужного, должно стать развитие средств радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов связи и навигации.

"РЭБ – это ключ к победе в войне дронов", — отмечает Залужный. По его словам, Россия за последнее десятилетие модернизировала свои силы РЭБ, создав новый род войск и создав 60 новых типов техники. Пока в этом типе технике, она имеет преимущество перед Украиной.

The Economist — англоязычный еженедельный журнал новостной направленности. Публикуется в Великобритании с сентября 1843 года. В 2012 году тираж превысил 1 600 000 экземпляров, более половины которых были проданы в Северной Америке.

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