Арестович опять упрекнул Зеленского

Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович, а сейчас популярный блоггер, упрекнул Зеленского в "желании казаться, а не делать", на примере информации в публикации TIME. Об этом сообщают "Комментарии".

Арестович

По его словам, вместо атаки в южном направлении, на Токмак и Мелитополь, в Офисе президента обсуждали возможность штурма Горловки. Таким образом, говорит Арестович, окружение президента хотело продемонстрировать Западу и украинскому населению "способность брать города" после скромных успехов контрнаступления.

"Это распоряжение по принципу "а давайте хоть что-то возьмем, чтоб не так было стыдно". Чтобы получить какой-то успех и продемонстрировать Западу, что мы можем брать города", — заявил Алексей Арестович. — "Разве можно так вести войну в нашем положении?"

По мнению Арестовича, "желание демонстрировать, вместо того, чтобы делать, губит Зеленского на протяжении всего правления и всю эту войну".

Как считает Арестович, который сам проработал в Офисе президента три года, команда президента делает акцент на медийной составляющей военных действий.

"Начиная с обороны Бахмута, когда это стало символом, а не военной необходимостью – решения политического руководства Украины по сосредоточению усилий на фронте не соответствуют текущей обстановке, — заявляет Арестович. - А это самое страшное на войне за выживание: принимать решения, которые не соответствуют обстановке, а также не принимать те, которые соответствуют".

От обвинений в целенаправленном подрыве авторитета Зеленского Арестович отмахивается, заявляя, что причиной его выступлений является непринятие Офисом президента "правильных решений".

Тем временем, автор скандальной статьи Time год назад получил орден от Зеленского.

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