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NYT назвал город, за который россияне заплатили самую дорогую цену в войне

Потери врага оказались даже больше, чем во время наступления на Угледар

сегодня, 17:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бои за Авдеевку стали самыми дорогими для России в полномасштабной войне. ВСУ из артиллерии уничтожают колонны бронетехники и пехоту оккупационных войск еще на подступах к городу в очень больших масштабах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "New York Times".

NYT назвал город, за который россияне заплатили самую дорогую цену в войне

Российские войска. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, за почти три недели после начала боя захватчики не смогли осуществить быстрый прорыв, на который рассчитывали. В то же время их потери оказались больше, чем во время наступления на Угледар.


В частности, бои в первый день крупного наступления на Авдеевку были настолько интенсивными, что у 110-й отдельной механизированной бригады закончились беспилотники, и она обратилась за подкреплением к 109-й бригаде, расположенной неподалеку.

По словам журналистов, Авдеевка стала мишенью для российских войск с 2014 года. Боец в 109-й бригаде территориальной обороны рассказал, что это самое ожесточенное наступление на город за все время войны.

"Максимум, что у нас было, — это полдня тишины", — признался защитник.

Сейчас украинские военные продолжают блокировать для РФ использование основных автомагистралей и железных дорог вдоль линии фронта. В связи с этим Авдеевка имеет стратегическую ценность для врага. Захват этого города отбросит ВСУ от Донецка и откроет основные железнодорожные и автомобильные маршруты для войск противника в этом районе.

Кроме того, Авдеевка имеет и политическую ценность. Ее восхищение после стольких лет сопротивления стало бы большим успехом для президента России Владимира Путина в преддверии зимы.

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Источник: https://www.bild.de/
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