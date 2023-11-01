К чему готовиться в ноябре: где нужно активизироваться Украине

Начало нового месяца – традиционное время для прогнозов. Издание "Комментарии" уже опросило экспертов, что будет с гривной, а также касательно вызовов, с которыми, скорее всего, столкнется Украина в последний месяц осени. Продолжаем тему – с военным, экономическим, внешнеполитическим уклоном.
Война в Украине. Фото: Минобороны Украины
Нам придется больше задумываться об обороне
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает следующим образом:
"В прошлом году Украина имела некоторое преимущество в применении дронов. Но с того времени россияне существенно нарастили закупку и производство беспилотников. Речь о десятках тысяч. Особенно опасны для нас ZALA Lancet
(БПЛА Ланцет), те же видоизмененные Shahed и другие. Нет сомнений, что атаки с их применением усилятся".
В выпуске ракет страна-агрессор вышла на уровень до начала широкомасштабной войны, констатирует генерал. Он отмечает, что санкции оказались как сито. Запчасти, электроника из компаний практически всех наших стран-союзников становятся комплектующими при производстве российских ракет.
"При этом не происходит компенсация этого санкционного провала существенным увеличением поставок вооружений в Украину, в том числе оборонительного плана. Не говоря уж о наступательных, – акцентирует Игорь Романенко. – Россияне, меж тем, накапливают беспилотники и ракеты
. Это чувствуют наши воины на фронте, это чувствует и тыл, которые всё чаще атакуют БПЛА в комплексе с ракетами разных видов. И в зимний период будут удары по критической инфраструктуре и на поле боя".
Учитывая, что общая стратегическая ситуация с обеспечением Украины необходимыми вооружениями и боеприпасами ухудшается, нам, похоже, придется больше задумываться об обороне, а не о наступательных действиях, прогнозирует генерал. Предупреждая, что уже в ноябре, вероятно, высшему военно-политическому руководству придется принимать сложные решения.
Нужно усиление переговоров с партнерами
Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ акцентирует, что в ноябре важно сохранить активность нашей дипломатии на международных площадках, а также соответствующую активность непосредственно президента Зеленского.
"Нужна постоянная активация темы Украины. Постоянные переговоры с партнерами. Лишь так мы сможем получать решения об очередных пакетах помощи. Что позволяет нам удерживать и фронт, и тыл. Геополитика у нас капитализируется в международную финансовую помощь, а та — в макроэкономическую стабильность, стабильность финансовой системы, экономики как таковой. Всё тесно переплетено", – поясняет эксперт.
Большим позитивом для Украины, уверен он, станет преодоление своеобразного блэкаута, который случился в октябре в Палате представителей США, не работавшей около трех недель. Причем, не просто преодолеть, но и добиться нужного нам результата в ракурсе голосования по помощи Украине.
"Очень важно, чтобы, как изначально предложил Белый дом, помощь Украине и Израилю была объединена в единый пакет. Чтоб мы имели гарантию, что точно получим поддержку, независимо от каких-то внутриполитических факторов в США. В этом плане работает активно наша дипломатия, наше высшее политическое руководство. Администрация президента Байдена четко дала понять, что не даст разделить пакет помощи
. Надеюсь, республиканцы услышат этот посыл", – отмечает Алексей Кущ.
Украина, продолжает он, должна закрепить успехи, которые были достигнуты в процессе консультаций со странами Глобального Юга в рамках обсуждений нашей формулы мира. Очередным этапом данной работы стала недавняя встреча на Мальте.
"В связи с конфликтом на Ближнем Востоке произошло некоторое напряжение между коллективным Западом, выступающим на стороне Израиля, и Глобальным Югом, поддерживающим Палестину. Украина могла серьезно пострадать в результате этого противостояния. Утратить часть помощи стран Глобального Юга. Нам следует проводить очень сдержанную политику касательно происходящего на Ближнем Востоке. И абсолютно правильно, что во время недавнего голосования в ГА ООН за резолюцию о прекращении огня в Секторе Газа — Украина воздержалась. То есть, не потеряла союзников ни в лице Израиля и стран Запада, ни в лице государств Глобального Юга. В таком стиле нужно действовать и дальше", – считает эксперт.
Краткосрочный прогноз для нас – положительный
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает:
"Мы очень сильно зависим от макрофинансовой помощи извне. И всё, что будет происходить в Украине, напрямую зависит от этого. Пока я не вижу ничего критичного. Думаю, что мы до конца года продолжим получать соответствующие средства от государств-партнеров и международных финансовых организаций. Как следствие – будет более-менее стабилен тот же валютный рынок".
Но, признался эксперт, у него пессимистические ожидания на будущий год.
"Стоит США начать сокращать объемы финансовой помощи Украине, тут же в этом фарватере пойдут европейцы и все остальные. Что для нас — смерти подобно. Будем надеяться, этого не случится. В любом случае, краткосрочный прогноз для нас (как минимум – до конца текущего года) – положительный", – констатирует Олег Пендзин.
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