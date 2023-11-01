К чему готовиться в ноябре: где нужно активизироваться Украине

Начало нового месяца – традиционное время для прогнозов. Издание "Комментарии" уже опросило экспертов, что будет с гривной, а также касательно вызовов, с которыми, скорее всего, столкнется Украина в последний месяц осени. Продолжаем тему – с военным, экономическим, внешнеполитическим уклоном.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Нам придется больше задумываться об обороне

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает следующим образом:

те же видоизмененные Shahed и другие. Нет сомнений, что атаки с их применением усилятся". "В прошлом году Украина имела некоторое преимущество в применении дронов. Но с того времени россияне существенно нарастили закупку и производство беспилотников. Речь о десятках тысяч. Особенно опасны для нас ZALA Lancet (БПЛА Ланцет),

В выпуске ракет страна-агрессор вышла на уровень до начала широкомасштабной войны, констатирует генерал. Он отмечает, что санкции оказались как сито. Запчасти, электроника из компаний практически всех наших стран-союзников становятся комплектующими при производстве российских ракет.

Это чувствуют наши воины на фронте, это чувствует и тыл, которые всё чаще атакуют БПЛА в комплексе с ракетами разных видов. И в зимний период будут удары по критической инфраструктуре и на поле боя". "При этом не происходит компенсация этого санкционного провала существенным увеличением поставок вооружений в Украину, в том числе оборонительного плана. Не говоря уж о наступательных, – акцентирует Игорь Романенко. – Россияне, меж тем, накапливают беспилотники и ракеты

Учитывая, что общая стратегическая ситуация с обеспечением Украины необходимыми вооружениями и боеприпасами ухудшается, нам, похоже, придется больше задумываться об обороне, а не о наступательных действиях, прогнозирует генерал. Предупреждая, что уже в ноябре, вероятно, высшему военно-политическому руководству придется принимать сложные решения.

Нужно усиление переговоров с партнерами

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ акцентирует, что в ноябре важно сохранить активность нашей дипломатии на международных площадках, а также соответствующую активность непосредственно президента Зеленского.

"Нужна постоянная активация темы Украины. Постоянные переговоры с партнерами. Лишь так мы сможем получать решения об очередных пакетах помощи. Что позволяет нам удерживать и фронт, и тыл. Геополитика у нас капитализируется в международную финансовую помощь, а та — в макроэкономическую стабильность, стабильность финансовой системы, экономики как таковой. Всё тесно переплетено", – поясняет эксперт.

Большим позитивом для Украины, уверен он, станет преодоление своеобразного блэкаута, который случился в октябре в Палате представителей США, не работавшей около трех недель. Причем, не просто преодолеть, но и добиться нужного нам результата в ракурсе голосования по помощи Украине.

Надеюсь, республиканцы услышат этот посыл", – отмечает Алексей Кущ. "Очень важно, чтобы, как изначально предложил Белый дом, помощь Украине и Израилю была объединена в единый пакет. Чтоб мы имели гарантию, что точно получим поддержку, независимо от каких-то внутриполитических факторов в США. В этом плане работает активно наша дипломатия, наше высшее политическое руководство. Администрация президента Байдена четко дала понять, что не даст разделить пакет помощи

Украина, продолжает он, должна закрепить успехи, которые были достигнуты в процессе консультаций со странами Глобального Юга в рамках обсуждений нашей формулы мира. Очередным этапом данной работы стала недавняя встреча на Мальте.

произошло некоторое напряжение между коллективным Западом, выступающим на стороне Израиля, и Глобальным Югом, поддерживающим Палестину. Украина могла серьезно пострадать в результате этого противостояния. Утратить часть помощи стран Глобального Юга. Нам следует проводить очень сдержанную политику касательно происходящего на Ближнем Востоке. И абсолютно правильно, что во время недавнего голосования в ГА ООН за резолюцию о прекращении огня в Секторе Газа — Украина воздержалась То есть, не потеряла союзников ни в лице Израиля и стран Запада, ни в лице государств Глобального Юга. В таком стиле нужно действовать и дальше", – считает эксперт. "В связи с конфликтом на Ближнем Востоке

Краткосрочный прогноз для нас – положительный

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает:

"Мы очень сильно зависим от макрофинансовой помощи извне. И всё, что будет происходить в Украине, напрямую зависит от этого. Пока я не вижу ничего критичного. Думаю, что мы до конца года продолжим получать соответствующие средства от государств-партнеров и международных финансовых организаций. Как следствие – будет более-менее стабилен тот же валютный рынок".

Но, признался эксперт, у него пессимистические ожидания на будущий год.

"Стоит США начать сокращать объемы финансовой помощи Украине, тут же в этом фарватере пойдут европейцы и все остальные. Что для нас — смерти подобно. Будем надеяться, этого не случится. В любом случае, краткосрочный прогноз для нас (как минимум – до конца текущего года) – положительный", – констатирует Олег Пендзин.

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