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В британской разведке назвали одно из самых эффективных вооружений, которое РФ использует в Украине

По информации британской разведки, Россия атакует "Ланцетами" приоритетные цели в Украине

сегодня, 13:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские беспилотники "Ланцет", скорее всего, являются одними из самых эффективных новых вооружений, которые страна-агрессор использовала в Украине за последний год. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете разведки Министерства обороны Британии в соцсети Х.

В британской разведке назвали одно из самых эффективных вооружений, которое РФ использует в Украине

Беспилотники "Ланцет". Фото из открытых источников

Как отмечают в ведомстве, такие беспилотники предназначены для пилотирования над территорией противника, нахождения в воздухе в районе цели в режиме ожидания и атаки.


Известно, что "Ланцеты" производит российская авиастроительная компания Zala Aerо Group. Она также выпускает беспилотники "Орлан-10", которые Россия часто использует вместе с "Ланцетом" для выявления целей.

"Таким образом Россия использует "Ланцеты" для атак на приоритетные цели, и они становятся все более заметными в ключевой контрбатарейной борьбе, нанося удары по украинской артиллерии", — информируют в сводке.

Несмотря на это, в британской разведке подчеркнули, что Украина также добилась успеха с барражирующими дронами.

Ведомство отметило, что обычно Россия использовала малые БПЛА преимущественно для разведки. Впрочем, благодаря своим ударным возможностям "Ланцет" стал шагом вперед в том, как Россия использует эту категорию вооружений.

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Источник: http://twitter.com/DefenceHQ/status/1719621502121775113
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