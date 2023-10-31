Война в Украине: какие итоги октября и почему ноябрь обещает быть «горячим»

Завершается сложный для Украины октябрь, во время которого российские оккупационные войска усилили давление на ряде участков фронта, а международная помощь нашей стране, к сожалению, забуксовала. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали октябрьский этап российско-украинской войны и сделали осторожные прогнозы на ноябрь.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Российские ожидания не оправдались

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин акцентирует, что конфликт, который в октябре вновь разгорелся на Ближнем Востоке, подвинул в информационном плане с первых полос российско-украинскую войну.

"И на это очень рассчитывали в Кремле, – подчеркивает он. – Что Западный мир ослабит внимание к Украине, начав мощно поддерживать Израиль. Но большинство западных лидеров подтвердили неизменность курса на поддержку Украины. И тут, думаю, российские ожидания не оправдались. Это один из важных выводов октября".

Что касается ситуации на фронте, то оккупационная армия РФ сейчас на большинстве направлений воюет мобилизованными и контрактниками, которые готовились фактически всё лето и начало осени, отмечает полковник.

где россияне потеряли тысячи своих вояк Мы видим подобное в районе Купянска Идут ожесточенные бои, у россиян имеются определенные успехи. Но украинская армия была готова к подобному развитию событий (наша разведка отлично работает). А потому проводятся слаженные оборонительные операции, периодические контрвыпады", – рассказывает Влад Волошин. "Лишь на отдельных направлениях используются подразделения из бывших заключенных (Шторм Z). В большинстве своем украинским военным противостоят те боевые подразделения, которые прошли восстановление или подготовку. Как следствие — ситуация на фронте обостряется. Мы видим это на Авдеевском направлении

Обострилась, по его словам, ситуация на Бахмутском направлении, где мы имели некоторый успех. Сейчас россияне перебросили туда резервы – и пытаются не только удержать свои позиции, но и контратаковать.

Прежде всего, по гражданским объектам, по критической инфраструктуре, по нашей энергосистеме. Ракеты, дроны-камикадзе она использовала за истекший месяц дозировано. А вот уже в ноябре, предполагаю, такие атаки усилятся. Не говоря уже о зиме. Цель всё та же – понизить градус морально-психологического состояния и у гражданского населения Украины, и у наших воинов, родные которых окажутся под ударами", – поясняет эксперт. "Еще один главный вывод октября – РФ продолжает накапливать средства для воздушных ударов в холодный период

Он не исключает, что на одном или нескольких направлениях в ноябре противник осуществит попытки прорыва с выходом на новые рубежи.

"Есть несколько опасных участков, где РФ может это совершить. Украинское командование знает об этом. И обязательно предпримет контрдействия, – уверяет Влад Волошин. – Уверен, что продолжаться удары по логистическим центрам захватчиков, по центрам сосредоточения их войск и техники, по аэродромам, складам с боеприпасами и ГСМ. Ноябрь станет довольно "горячим" месяцем — ожидается активизация боевых действий. Но мы эффективно ответим на все вызовы".

Украина проводит большую работу на международном фронте

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает следующим образом:

Противник, в свою очередь, активизировался в районах Купянска и Авдеевки Также высшим военно-политическим руководством Украины, нашим дипкорпусом проведено много работы на международном фронте". "В октябре мы видели много подвижек в разные стороны. Были освобождены некоторые наши населенные пункты, Силам обороны удалось закрепиться на левом берегу Херсонщины

В выходные, напоминает эксперт, состоялась посвященная обсуждению украинской формулы мира встреча на Мальте на уровне советников глав государств, в том числе по нацбезопаности. Был подписан по итогам соответствующий документ.

"Мировое сообщество всё более явно поддерживает Украины в борьбе с российской агрессией. Напомню, что встречам на Мальте предшествовали встречи в датском Копенгагене и саудовской Джидде. Нарабатывается новый механизм глобальной безопасности не только с коллективным Западом, но и с Глобальным югом. Потому что нормы международного права одинаково важны для всех", – подчеркивает Катерина Коваль.

Наша армия, акцентирует она, показывается свой профессионализм. Мы активно работаем над тем, чтобы получить новые пакеты помощи. Украинские военнослужащие проходят обучение за границей на новом вооружения, включая ПВО, самолеты.

"Президент и его Офис анонсировали позитивные новости на международном фронте, – отмечает эксперт. – Будем надеяться, мы в ноябре станем свидетелями и большей поддержки Украины со стороны партнеров, и большего продвижения ВСУ на поле боя".

Читайте также на портале "Комментарии" — какие сигналы скрывает в себе статья TIME о Зеленском и Украине: в чем главная угроза.



