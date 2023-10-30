В США назвали цель № 1 для россиян в Авдеевке

Российские захватнические войска намерены захватить Авдеевский коксохимический завод, который расположен к северу от города. На сегодняшний день это ключевая задача, которую российские командиры ставят солдатам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Институт изучения войны. в своем прогнозе американские эксперты ссылаются на российских военкоров.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

Так, представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун 29 октября заявил, что Россия сейчас имеет 40 тысяч личного состава на этом направлении и перебрасывает туда дополнительные силы.

Украинский эксперт Константин Машовец считает, что там даже более 40 тысяч военных. По его словам, на Авдеевском направлении действуют подразделения 12 отдельной мотострелковой бригады, 16 отдельного стрелкового полка мобилизационного резерва, 22 отдельного стрелкового батальона мобилизационного резерва, 11 отдельного танкового батальона, отдельного мотострелкового батальона, и три сводных тактических отряда батальонного уровня, включая подразделения БАРС (Боевой резерв Российской армии) и подразделения "Шторм З".

В то же время аналитики ISW отмечают, что российские военные подразделения, вероятно, неукомплектованы и могут быть батальонами, бригадами или полками только по названию, имея меньшую численность, чем это предполагается в их эшелонах.

Как добавляется, ВСУ, якобы, контратаковали возле Авдеевского породного отвала и возле Спартака.

Читайте также на портале "Комментарии" — под конец октября ситуация на фронтах российско-украинской войны остается сложной. В то время, как ВСУ продвигаются вперед на левом берегу Херсонской области, россияне, не считаясь с потерями, штурмуют наши позиции в районе Купянска и Авдеевки. По данным британской разведки, именно на этом направлении агрессор понес наибольшие потери за 2023 год. Однако попытки окружить город, являющийся мощным укрепрайоном, продолжаются. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" военную ситуацию на данный момент.



