Что происходит на фронте: есть ли вероятность, что ВСУ придется оставить Авдеевку

Под конец октября ситуация на фронтах российско-украинской войны остается сложной. В то время, как ВСУ продвигаются вперед на левом берегу Херсонской области, россияне, не считаясь с потерями, штурмуют наши позиции в районе Купянска и Авдеевки. По данным британской разведки, именно на этом направлении агрессор понес наибольшие потери за 2023 год. Однако попытки окружить город, являющийся мощным укрепрайоном, продолжаются. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" военную ситуацию на данный момент.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

С потерями Кремль считаться не будет

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

Не получилось. Там сейчас скорее ВСУ имеют определенное продвижение. В результате противник сосредоточил усилия на Авдеевке Это разумно, если смотреть на карту. Но с точки зрения того, что в Авдеевке сконцентрированы мощные силы ВСУ, что там есть серьезные защитные сооружения (в том числе подземные), видим не самое разумное применение живой силы россиянами". "Россияне пытались мощно наступать на Купянском направлении

Эксперт напоминает, что за Авдеевку, которая расположена рядом с Донецком, идут упорные бои с 2014 года. Так что почти десять лет это горячая точка. С 2022-го она находится в полуклещах, которые противник сейчас пытается сжать.

"Сложно сказать, как события там будут развиваться дальше. Продвижение и занятие оккупантами какой-то важной высоты или дороги может вынудить Силы обороны Украины оставить город. При этом, сама Авдеевка стратегического значения не имеет. И ее потеря не будет означать потерю Донбасса", – поясняет Татьяна Попова.

Но для Путина, акцентирует она, важно продать россиянам хоть какую-то победу в этом году. В мае, напоминает эксперт, был с огромными сложностями и потерями, усилиями в основном вагнеровцев, взят Бахмут. Но эту пиррову победу сейчас предпочитают замалчивать и из-за случившегося затем пригожинского бунта, и по причине последующего уничтожения главарей ЧВК "Вагнер". Да и ситуация в Бахмуте сейчас для россиян складывается не лучшим образом. Потому что они фактически оказались там в полукольце, как наши воины сейчас в Авдеевке.

"Потому сделана ставка на Авдеевку. Попытка россиянами сделать из нее этакий Бахмут 2.0. Пока получается больше Угледар 2.0, где прошлой зимой произошло массовое уничтожение российской военной техники и живой силы. Приблизительно такая же ситуация третью неделю наблюдается у Авдеевки", – констатирует Татьяна Попова .

Учитывая важность хоть какой-то победы для Путина, с потерями Кремль считаться не будет, уверена она. Нет сомнений, что по велению "царя" станут бросать новые и новые волны атак (в том числе самоубийственных) на Авдеевку.

"Верю, что ситуацией сумеет грамотно воспользуется наш Генштаб. И что "перемелем" мы на этом участке фронта россиян не меньше, чем было в Бахмуте, где по словам Пригожина, погибло около 20 тысяч только вагнеровцев (на самом деле – гораздо больше). Думаю, в скором времени мы услышим хорошие новости с фронта – уже о продвижении украинской армии, причем, в стратегически правильном месте и стратегически грамотным образом", – заключает Татьяна Попова.

Командование трезво оценивает ситуацию под Авдеевкой

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак думает, что до нового года топ-темами в фронтовых сводках будут Авдеевка, Купянск-Лиман и левый берег Херсонщины.

Они пытаются окружить этот наш укрепрайон, прикладывают для этого массу усилий, кладут массу живой силы и техники Но пока особых успехов у оккупационных войск там нет", – констатирует эксперт. "У россиян в районе Авдеевки есть определенные перспективы

Он акцентирует, что наше командование трезво оценивает ситуацию. И, если та будет критической, Авдеевку придется оставить. Как это было с Бахмутом.

"Но это будет очередная пиррова победа захватчиков, учитывая, какой ценой она достанется (если вообще случится)", – подчеркивает Иван Ступак.

Между тем, продолжает он, у самих россиян появилась новая болевая точка. А именно – левый берег Херсонской области, где, по неофициальным данным, наши закрепились уже около недели.

"И это может стать очень неприятной новостью для российского командования, – сичтает Иван Ступак. – Придется срочно перебрасывать силы и средства в тот район. Оголяя другие участки фронта или используя критические резервы".

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