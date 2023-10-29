Что происходит на фронте: есть ли вероятность, что ВСУ придется оставить Авдеевку

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Кравцев Сергей
Под конец октября ситуация на фронтах российско-украинской войны остается сложной. В то время, как ВСУ продвигаются вперед на левом берегу Херсонской области, россияне, не считаясь с потерями, штурмуют наши позиции в районе Купянска и Авдеевки. По данным британской разведки, именно на этом направлении агрессор понес наибольшие потери за 2023 год. Однако попытки окружить город, являющийся мощным укрепрайоном, продолжаются. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" военную ситуацию на данный момент.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:
Эксперт напоминает, что за Авдеевку, которая расположена рядом с Донецком, идут упорные бои с 2014 года. Так что почти десять лет это горячая точка. С 2022-го она находится в полуклещах, которые противник сейчас пытается сжать.
Но для Путина, акцентирует она, важно продать россиянам хоть какую-то победу в этом году. В мае, напоминает эксперт, был с огромными сложностями и потерями, усилиями в основном вагнеровцев, взят Бахмут. Но эту пиррову победу сейчас предпочитают замалчивать и из-за случившегося затем пригожинского бунта, и по причине последующего уничтожения главарей ЧВК "Вагнер". Да и ситуация в Бахмуте сейчас для россиян складывается не лучшим образом. Потому что они фактически оказались там в полукольце, как наши воины сейчас в Авдеевке.
Учитывая важность хоть какой-то победы для Путина, с потерями Кремль считаться не будет, уверена она. Нет сомнений, что по велению "царя" станут бросать новые и новые волны атак (в том числе самоубийственных) на Авдеевку.
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак думает, что до нового года топ-темами в фронтовых сводках будут Авдеевка, Купянск-Лиман и левый берег Херсонщины.
Он акцентирует, что наше командование трезво оценивает ситуацию. И, если та будет критической, Авдеевку придется оставить. Как это было с Бахмутом.
Между тем, продолжает он, у самих россиян появилась новая болевая точка. А именно – левый берег Херсонской области, где, по неофициальным данным, наши закрепились уже около недели.
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