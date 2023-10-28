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Сколько Россия потеряла военных во время наступления на Авдеевку: ответ Умерова

По информации Рустема Умерова, Россия потеряла около 4 тысяч военных во время наступления на Авдеевку

сегодня, 10:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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По состоянию на 28 октября, российские оккупанты потеряли почти 4 тысячи единиц личного состава во время наступления на Авдеевку, Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Сколько Россия потеряла военных во время наступления на Авдеевку: ответ Умерова

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

В ходе телефонных переговоров министра обороны Украины Рустема Умерова и главы Пентагона Ллойда Остина, первый поделился с американским коллегой актуальной информацией с поля боя.


"Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту — около 4 тысяч солдат", — отметил Умеров.

Глава Минобороны Украины поблагодарил главу Пентагона за продолжение эффективного сотрудничества и поставку нашей стране артиллерийских боеприпасов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает находиться в широкомасштабной войне с Россией. После неудачи с блицкригом Кремль сделал ставку на конфликт "в долгую", чему, среди прочего, помогает обход санкций (позволяя агрессору клепать ракеты), а также недостаточная помощь Украине со стороны союзников. На поле боя в данный момент Силы обороны Украины имеют некоторые успехи в Херсонской и Запорожской областях, а также к югу от Бахмута. Тогда как россияне мощно атакуют на Авдеевском направлении и на Купянско-Лиманском. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мыслями по поводу происходящего сейчас на фронтах российско-украинской войны, включая военный и внешнеполитический, а также поделились некоторыми прогнозами.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему появилось множество мнений о войне в Украине – что за этим стоит.




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Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/8190
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