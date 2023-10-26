От чего будут зависеть события на фронте: какую задачу пытаются выполнить Украина и РФ

Украина переживает уже 610-й день широкомасштабной войны с Россией. После неудачи с блицкригом Кремль сделал ставку на конфликт "в долгую", чему, среди прочего, помогает обход санкций (позволяя агрессору клепать ракеты), а также недостаточная помощь Украине со стороны союзников. На поле боя в данный момент Силы обороны Украины имеют некоторые успехи в Херсонской и Запорожской областях, а также к югу от Бахмута. Тогда как россияне мощно атакуют на Авдеевском направлении и на Купянско-Лиманском. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мыслями по поводу происходящего сейчас на фронтах российско-украинской войны, включая военный и внешнеполитический, а также поделились некоторыми прогнозами.

Бои за Авдеевку. Фото из открытых источников

Военно-технический аспект увязан к деньгам

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков акцентирует, что в происходящем есть политическая, военная и военно-техническая составляющая.

А именно Конгресс голосует, среди прочего, за выделение средств на поддержку Украины. Белый дом подал солидный запрос увязав помощь нам с помощью Израилю, Тайваню, укреплением границы с Мексикой. Но не все согласны с таким раскладом. Так что политика влияет на многое". "Политическую следует рассматривать в международном, геополитическом плане, – поясняет он. – Для ведения войны необходим финансы, вооружения, ресурсы. Мы видим, что происходит в Конгрессе США, какую там пережили спикериаду

Военно-технический аспект увязан к деньгам. Ведь, если первых будет недостаточно, то и с заказами для ВПК будут проблемы, отмечает Олег Стариков. Это, акцентирует он, касается как США, так и ЕС.

"Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр обозначил еще одну проблему, – продолжает эксперт. – Из 31 страны Альянса 14 до сих пор не перешли на общий стандарт. Как следствие – имеем проблемы с наличием снарядов 155-мм".

Есть, по словам собеседника "Комментариев", и внутриукраинские проблемы. Нам элементарно уже не хватает человеческого ресурса. Именно этим член комитета по вопросам нацбезопасности Верховной Рады Сергей Рахманин аргументирует необходимость усиления мобилизации.

а также северном ( Купянск, Лиман ). Противник хочет откинуть нас на правый берег реки Оскол, заняв Купянск-Узловой, важный жд-пункт, логистический узел. Что касается Бахмута, то на южном фазе (Клещеевка, Андреевка, в районе жд-путей) боевые действия проходят на встречных курсах с переменным успехом", – рассказывает Олег Стариков. "Что касается собственной военной составляющей, то как мы, так и противник в последний месяц пытаемся решить свои задачи с условным дедлайном до конца года. Мы – улучшить свое тактическое положение, противник – отбросить нас с тех позиций, что мы заняли, на исходные. Сейчас почти на всей линии боевого соприкосновения усилились боевые действия. Как на южном фронте, где у нас имеются некоторые успехи, так и на восточном ( Авдеевка ),

Он акцентирует, что самая тревожная ситуация – это Авдеевский укрепрайон.

"Россияне после недавнего визита Путина в Ростов и заслушивания отчета начальника Генштаба Герасимова, после посещение министром обороны Шойгу южного фронта – начали третью активна фазу в районе Авдеевки. С 10 по 14 октября была первая, которую мы успешно отбили, уничтожив от 60 до 100 единиц боевой техники противника. Потом, с 19 по 20-е, была вторая волна. А с 22-го началась третья. Противник преследует две цели. Минимальная – взять Авдеевский укрепрайон в клещи, установив огневой контроль за дорогами, ведущими к городу. Максимальная – сделать "котел". Наше командование это понимаем. Не случайно на прошлой неделе Авдеевку посетил главком Залужный. Не случайно же туда переброшены резервы, усилив нашу группировку примерно до 20 тысячи. В данный момент ВСУ там стараются разбивать "клещи" с юга и севера", – отмечает эксперт.

По его словам, с учетом того, что горловина входа в Авдеевский выступ 10-15 км, любое продвижение врага на 2-3 км может привести к катастрофе типа той, что мы пережили с Иловайском летом 2014-го и Дебальцево зимой 2014-15 гг. Этого допустить нельзя. Потому и перебрасываются резервы, поясняет Олег Стариков.

"Враг подтянул в районе Авдеевки около 10-15 тысяч резерва. Дополнительно к той группировке, что там была – около 40-60 тыс. Россияне всеми силами, не считаясь с потерями, будут стараться до конца года выполнить поставленную Путиным задачу. Так что боевые действий там будут нарастать", – прогнозирует эксперт.

Ответ на многие вопросы может дать встреча лидеров США и Китая

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок уверен, что события на фронте будут зависеть от способности зарубежных партнеров предоставлять нам помощь в достаточных объемах.

можно прогнозировать, что интенсивность боевых действий по всей линии фронта снизится. Конечно, мы этого не увидим прям завтра. Но в краткосрочной перспективе, через месяц-два, такое вполне возможно", – считает эксперт. "Учитывая то, что мы услышали ряд заявлений от руководителей некоторых стран Запада, а также констатацию внутри Украины касательно снарядного голода (причем как у ВСУ, так и российской оккупационной армии) и тотальной нехватки вооружений в мире

Понятно, продолжает он, что у россиян большие запасы. Но факт того, что они уже обращаются за помощью то к Ирану, то к Северной Корее (выгребя почти всё из Беларуси) говорит сам за себя. Так что в ВПК страны-агрессора имеются определенные проблемы, констатирует Валерий Клочок.

Он предполагает, что ответ на многие вопросы может дать вероятная ноябрьская встреча лидеров двух мощнейших держав – США и Китая.

Нет сомнений, что Китай способен влиять на возможности РФ вести войну. Ведь он поддерживает ее экономически, поставляет туда товары двойного назначения и так далее. И то или иное его решение может отразиться на событиях на линии фронта", – поясняет эксперт. "Буквально сейчас происходит трехдневный визит главы китайского МИД Ван И в Штаты. Есть публичная позиция лидера КНР Си Цзиньпина, что он готов к достижению договоренностей с США касательно глобальных вопросов, включая урегулирование мировых конфликтов. Включая российско-украинский (руководство КНР не называет эту войну – войной). Есть надежда, что в ноябре на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Сан-Франциско, будет рассмотрен и этот вопрос

По его мнению, мы явно движемся к окончанию войны. Пока сложно говорить, как именно это произойдет, уточняет Валерий Клочок. Возможно, путем "заморозки" конфликта на определенных условиях, на неопределенное время.

"Об этом много сейчас пишет западная пресса, об этом же говорит стратегия специальной комиссии Конгресса США, которая не исключает будущего одновременного противостояния Штатов с РФ и КНР. Исходя из вышесказанного, думаю, мы до конца этого года можем увидеть контуры окончания российско-украинской войны", – заключает эксперт.

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