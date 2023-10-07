Почему мир на пороге новой Холодной войны – могут ли улучшиться отношения между США и КНР

Президент США Джо Байдена и лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 11-17 ноября в Сан-Франциско. Тем временем стало известно, что США наложили санкции на более 40 компаний из Китая из-за содействия российской оборонке. Какие ожидания от гипотетической встречи американского и китайского лидеров? Удастся ли улучшить отношения между странами, а также убедить КНР не подыгрывать РФ в ее агрессии против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

США и Китай. Фото: из открытых источников

Нет возможности Вашингтону и Пекину выйти на какие-то договоренности

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий поделился таким мнением:

"Судя по тому, что американцы продолжают санкционную борьбу с китайскими производителями, что не видно конца и края визитам американских конгрессменов на Тайвань (а это – ужасный удар по самолюбию Китая), я не вижу на данный момент возможности выхода Вашингтона и Пекина на какие-то договоренности".

Более того, продолжает он, – и российско-украинская война, и израильско-арабская тоже становятся полем противодействия американцев и китайцев.

"Мы видим, кто кого поддерживает во время агрессии России против Украины. Не секрет и то, что за Израилем стоит США, за Палестиной – Иран, а за Ираном – Китай. Скорее есть вероятность, что разгорится еще ряд конфликтов – слабо тлеющих или даже замороженных", – считает эксперт.

По его словам, это практика, которая существовала во время Холодной войны. Когда есть два блока – СССР и его сателлиты – и США с союзниками. Между собой Союз и Штаты не воевали, но вся планета, по сути, была их полем боя, когда они поддерживали те или иные режимы (повстанцев) – и воевали, по сути, их руками. Либо присутствовали в той или иной войне сами (Кореи, Вьетнам, Афганистан), не доводя это до прямых столкновений между собой.

"Похоже, к этому идет опять, только место Союза занял Китай. У которого, как у СССР в свое время – вторая экономика мира, пытающаяся тягаться с первой – американской", – констатирует Алексей Голобуцкий.

Китай и США продолжат играть в долгую

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что отношения между Вашингтоном и Пекином не улучшаться. Они, правда, и не находятся в некой горячей стадии, уточняет эксперт. Идет стратегическая игра, в которой невозможно быстро победить или проиграть. Своеобразная шахматная партия.

"Я не верю, что Китай прекратить помогать России. Он категорически не хочет, чтобы та проиграла. Такой поворот событий может вывести РФ из роли китайского сателлита, которую она начала отыгрывать, ослабев на фоне широкомасштабного вторжения в Украину. Ее территории, ресурсы сейчас вовсю использует Китай. И хочет продолжать. Именно поэтому он не заинтересован в проигрыше РФ. Именно поэтому продолжит ей помогать. При этом, помогать аккуратно, чтобы не подставляться под санкции. Действуя в рамках всё той же шахматной партии", – поясняет Борис Кушнирук.

Он отмечает, что также следует понимать – КНР столкнулась с нарастающим экономическим кризисом стратегического характера. И Китаю важно обойтись сейчас без жесткой конфронтации с США. Иначе это ударит по его же экономике.

"Следовательно, Пекин продолжит играть в долгую. Без резких движений. Как и США. Ну, а какие-то санкции против ряда китайских компаний, какие-то взаимные "подставы" — это не радикальные шаги, которые в отношениях КНР и Штатов не просматриваются даже в теории", – заключает эксперт.

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