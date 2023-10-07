Почему мир на пороге новой Холодной войны – могут ли улучшиться отношения между США и КНР

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байдена и лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 11-17 ноября в Сан-Франциско. Тем временем стало известно, что США наложили санкции на более 40 компаний из Китая из-за содействия российской оборонке. Какие ожидания от гипотетической встречи американского и китайского лидеров? Удастся ли улучшить отношения между странами, а также убедить КНР не подыгрывать РФ в ее агрессии против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
США и Китай. Фото: из открытых источников
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий поделился таким мнением:
Более того, продолжает он, – и российско-украинская война, и израильско-арабская тоже становятся полем противодействия американцев и китайцев.
По его словам, это практика, которая существовала во время Холодной войны. Когда есть два блока – СССР и его сателлиты – и США с союзниками. Между собой Союз и Штаты не воевали, но вся планета, по сути, была их полем боя, когда они поддерживали те или иные режимы (повстанцев) – и воевали, по сути, их руками. Либо присутствовали в той или иной войне сами (Кореи, Вьетнам, Афганистан), не доводя это до прямых столкновений между собой.
Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что отношения между Вашингтоном и Пекином не улучшаться. Они, правда, и не находятся в некой горячей стадии, уточняет эксперт. Идет стратегическая игра, в которой невозможно быстро победить или проиграть. Своеобразная шахматная партия.
Он отмечает, что также следует понимать – КНР столкнулась с нарастающим экономическим кризисом стратегического характера. И Китаю важно обойтись сейчас без жесткой конфронтации с США. Иначе это ударит по его же экономике.
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