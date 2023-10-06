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Вашингтон планирует встречу Байдена и Си Цзиньпина: названа предварительная дата

Ро информации WP, Белый дом начал планировать встречу Байдена и Си Цзиньпина

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Белый дом начал планировать встречу президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Лидеры двух государств могут встретиться уже в ноябре в Сан-Франциско. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Washington Post".

Вашингтон планирует встречу Байдена и Си Цзиньпина: названа предварительная дата

Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Джо Байден и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), форума экономик Тихоокеанского побережья в составе 21 страны, который пройдет 11-17 ноября в Сан-Франциско.


По словам источников, именно Байден выступает главным инициатором встречи. Он "с нетерпением" ждет переговоров с Си. Вот только пока что официальный Пекин даже не подтвердили участие главы КНР в АТЭС.

Ожидается, что ситуация станет более понятной во время визита в США топ-дипломата Китая Ван И, который должен прибыть в Вашингтон в ближайшие недели.                                                                                              

Отметим, в то же время уже в октябре должен состояться визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику (КНР). Известно, что сопровождать российского диктатора будут руководители "Газпрома" и "Роснефти" – Алексей Миллер и Игорь Сечин. Какие ожидания от визита Путина к Си Цзиньпину? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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Также портал "Комментарии" сообщал — почему Западу не удастся уйти от прямого конфликта с РФ – что происходит внутри ЕС и США.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/10/05/biden-xi-meeting-apec-summit/
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