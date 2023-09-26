Какие ожидания от визита Путина в Китай – в чем недоработка Украины

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Кравцев Сергей
Появились подробности грядущего путинского визита в Китайскую Народную Республику (КНР), намеченного на октябрь. Известно, что сопровождать его будут руководители "Газпрома" и "Роснефти" – Алексей Миллер и Игорь Сечин. Какие ожидания от визита Путина к Си Цзиньпину? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова прогнозирует, что главной темой переговоров между РФ и КНР станет газ. Особенно, акцентирует она, с учетом того, что Туркменистан недавно отказался поставлять в Китай российский газ.
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Не менее важно для Путина, продолжает эксперт, убедиться в поддержке со стороны китайского руководства в преддверии президентских выборов, намеченных в РФ на март 2024 года.
Не секрет, поясняет она, что все мировые игроки побаиваются неуправляемого хаоса в РФ вследствие тех или иных событий.
Понятно, продолжает она, что США видят угрозу в сближении РФ и КНР. Вопрос в том, будут ли они пытаться вести диалог с кем-то из них отдельно.
По ее словам, учитывая, что Кремлю под выборы важно показать сотрудничество не только с изгоями типа Северной Кореи, но и с кем-то действительно солидным, во время визита Путина и Ко в КНР будут делать акцент на разного рода партнерстве Пекина и Москвы. Начиная от каких-то совместных экономических проектов — и заканчивая космическими технологиями. Лишь бы продемонстрировать какой-то прогресс. Особенно на фоне усиления Индии. Что важно уже для Китая, отмечает аналитик.
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что рассматривать визит Путина в Китай следует, в первую очередь, как политическую декларацию Пекина коллективному Западу в целом и США в частности.
А именно на ограничении продаж энергоносителей, напоминает он, в первую очередь, строится нынешняя санкционная политика Запада по отношению к РФ – с целью ограничения ее финансовых возможностей продолжения военной агрессии против Украины.
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