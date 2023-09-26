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Какие ожидания от визита Путина в Китай – в чем недоработка Украины

Кремлю под выборы важно показать сотрудничество не только с изгоями типа Северной Кореи, но и с кем-то действительно солидным

сегодня, 16:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Появились подробности грядущего путинского визита в Китайскую Народную Республику (КНР), намеченного на октябрьИзвестно, что сопровождать его будут руководители "Газпрома" и "Роснефти" – Алексей Миллер и Игорь СечинКакие ожидания от визита Путина к Си Цзиньпину? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Какие ожидания от визита Путина в Китай – в чем недоработка Украины

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В Кремле будут делать акцент на разного рода партнерстве Пекина и Москвы

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова прогнозирует, что главной темой переговоров между РФ и КНР станет газ. Особенно, акцентирует она, с учетом того, что Туркменистан недавно отказался поставлять в Китай российский газ.


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"На кону и постройка газопровода, который мог бы идти к Индии или Пакистану, – отмечает аналитик. – РФ важно решить вопрос сбыта газа, наполнения своего бюджета".

Не менее важно для Путина, продолжает эксперт, убедиться в поддержке со стороны китайского руководства в преддверии президентских выборов, намеченных в РФ на март 2024 года.

"Путин будет пытаться убедить Си Цзиньпина в стойкости своего режима, в том, что он может стабилизировать ситуацию в России", – предполагает Александра Решмедилова.

Не секрет, поясняет она, что все мировые игроки побаиваются неуправляемого хаоса в РФ вследствие тех или иных событий.

"Действующий режим мало кого устраивает, но и его резкое падение многих пугает. Потому КНР может быть определенным стабилизатором в этом плане. Гарантируя тому же Западу, что в РФ не случится "эффекта домино", что создает угрозы глобальной безопасности, учитывая, что РФ — ядерная держава", – отмечает аналитик.

Понятно, продолжает она, что США видят угрозу в сближении РФ и КНР. Вопрос в том, будут ли они пытаться вести диалог с кем-то из них отдельно.

"То, что Си готов встречаться с Путиным даже после оглашения последнего в международный розыск как военного преступникастало ясно еще по мартовскому визиту китайского лидера в МосквуТеперь идет подготовка к ответному визиту (такой себе алаверды). И это, похоже, чуть ли не единственная крупная страна, готовая принять Путина. Остальные, судя по недавнему заявлению того же президента Бразилиипредпочитают, чтобы Путин обходил их стороной, не желают оказаться в ситуации, когда им придется что-то предпринимать для его ареста", – подчеркивает Александра Решмедилова.

По ее словам, учитывая, что Кремлю под выборы важно показать сотрудничество не только с изгоями типа Северной Кореино и с кем-то действительно солидным, во время визита Путина и Ко в КНР будут делать акцент на разного рода партнерстве Пекина и Москвы. Начиная от каких-то совместных экономических проектов — и заканчивая космическими технологиями. Лишь бы продемонстрировать какой-то прогресс. Особенно на фоне усиления Индии. Что важно уже для Китая, отмечает аналитик.

Украина до сих пор ничего не предложила Китаю

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что рассматривать визит Путина в Китай следует, в первую очередь, как политическую декларацию Пекина коллективному Западу в целом и США в частности.

"Экономические же его аспекты, так или иначе, являются в данном случае производными и второстепенными. Хотя и о них не стоит забывать. Особенно в свете того, что торговый оборот между Китаем и Россией в этом году превысит объем прошлого года – и значительную часть российского экспорта в КНР составят энергоносители и сырье", – отмечает эксперт.

А именно на ограничении продаж энергоносителей, напоминает он, в первую очередь, строится нынешняя санкционная политика Запада по отношению к РФ – с целью ограничения ее финансовых возможностей продолжения военной агрессии против Украины.

"Также следует вспомнить о том, что Украина до сих пор ничего не предложила Китаю ни в дипломатическом аспекте, ни в экономическом, – акцентирует Юрий Гаврилечко. – К сожалению, наша страна занимает реактивную, а не проактивную позицию. Китай же, в своей внешней политике действует исключительно рационально и ориентируясь на собственные же интересы. Почему мы эти моменты стабильно и последовательно игнорируем, мне непонятно. Да еще и в скандалы из-за неаккуратных выражений некоторых лиц влезаем".

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Источник: https://comments.ua/
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