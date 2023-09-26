К какому повороту войны нужно готовиться – на что будут делать акцент Украина и РФ

Россияне продолжают активные ракетно-дроновые удары по Украине. Особенно в последнее время достается Одесской области. В свою очередь, Силы обороны всё чаще атакуют Крым, периодически достают и до собственно российской территории, а также продолжают атаковать в Запорожской области, в районе Бахмута – и обороняться на ряде направлений. Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что его визит в США приведет к появлению у нас разных видов вооружения, о некоторых из которых противник узнает уже на поле боя. Что можно на данный момент сказать о ситуации в российско-украинской войне (как на собственно военных, так и на дипломатических фронтах)? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

С большой вероятностью обстрелы инфраструктуры усилятся

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

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Скорее всего, россияне будут расширять номенклатуру целей. Не только объекты, связанные с выработкой и передачей электричества и тепла, но и – газ, вода, хранилища с топливом. Думаю, продолжаться удары по всему, что связано с хранением продуктов, зерна. Причем не только портовая инфраструктура юга материковой части Украины (как сейчас, когда практически постоянно под ударами Одесская область ), но и центр, запад Украины". "Вторую осень полномасштабной войны Украина будет переживать обстрелы инфраструктуры. В том числе энергетической. И первый такой уже состоялся на прошлой неделе

По словам эксперта, нельзя исключать и усиления ударов по крупным городам, особенно прифронтовым, приграничным. Днепр, Запорожье, Харьков, Сумы. По областям в целом.

"Тупо уничтожение инфраструктуры с параллельным сеяньем паники через соцсети. Причем под видом украинских профилей, с украинскими флагами. Не исключено, что и на украинском языке. Раскачивать ситуацию в стиле "Киев жирует, он защищен лучше, а мы все тут страдаем", "Зеленский должен уйти", "воюют только бедные, все богатые откупились", "военкомы жируют, столица жирует", "давайте уже скорее договаривайтесь". И так далее", – прогнозирует Иван Ступак.

Мы, в свою очередь, продолжает он, будем продолжать наступательные операции на юге, наступательные и оборонительные на востоке. И передавать всё новые "приветы" Крыму.

"Участившиеся "прилеты" туда – вызов черноморскому флоту агрессора, – акцентирует эксперт. – Уверен, в обозримом будущем военных кораблей у россиян станет еще меньше ".

Идет серьезная работа на перспективу

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль отмечает прогресс Украины как на дипломатическом (международном), так и на военном фронтах.

Есть официальные заявления, что первые американские танки Abrams добрались до Украины Прошли мощные переговоры с представителями американского политикума, военной сферы, бизнеса", – подчеркивает эксперт. "Мы постепенно освобождаем наши территории, причем в официальной плоскости по понятным причинам эта информация появляется позже, чем деоккупация произошла де-факто. На международной арене мы вскоре начнем (уже начали) пожинать позитивные плоды поездки президента и его команды в США

Она напоминает, что этой осенью в Украине пройдет Форум оборонных индустрий, дав возможности заключить новые контракты, укрепить нашу обороноспособность.

"Это – работа на перспективу. Стратегическая. И она поможет нам не просто победить российского агрессора, но и укрепиться так, чтобы подобные агрессии стали невозможны в будущем", – констатирует Катерина Коваль.

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