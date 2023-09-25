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Без этого значительного прорыва ВСУ на юге не будет: в США назвали 3 ключевых условия

Украинцам удастся достигнуть серьезного успеха, если российские силы не будут иметь необходимых резервов, а у ВСУ останется достаточно мощи, чтобы продолжать наступление

сегодня, 07:40
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", американские аналитики Института изучения войны детально изучили то, что происходило на поле боя в Украине в последние месяцы и то, что есть на сегодняшний день, после чего пришли к выводу, что без выполнения трех главных условий о серьезном прорыве ВСУ на южном направлении в этом году говорить не приходится.  

Без этого значительного прорыва ВСУ на юге не будет: в США назвали 3 ключевых условия

ВСУ. Фото: из открытых источников

В частности, отмечают аналитики, значительный в оперативном отношении прорыв на юге будет возможен при таких условиях: российские силы не имеют необходимых резервов и боевой мощи для поддержания российской обороны в западной части Запорожской области; украинские силы сохранят достаточную боевую мощь, чтобы продолжать наступление после истощения боевой мощи России; российские оборонительные позиции за текущим районом боевых действий не так сильно заминированы и не так хорошо подготовлены, как укрепления, которые украинские силы прорвали.


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Хотя аналитики подчеркивают, что этого не произойдет, если любое из этих предположений недействительно, однако есть признаки того, что эти предположения остаются в силе на момент написания отчета.

"ISW продолжает считать, что российские вооруженные силы не имеют достаточных сил, развернутых в западной Запорожской области, чтобы полностью укомплектовать ее эшелонированную оборону, и что украинские силы должны иметь возможность действовать через российские полевые укрепления быстрее, если они не будут должным образом укомплектованы. Операции Украины в Бахмiуте удерживали российские войска на востоке Украины и вдали от южного фронта, а также помогли предотвратить создание стратегического резерва", — пишут аналитики.

В ISW при этом отмечают, что остается неясным, есть ли у украинских сил достаточно резервных сил и боевой мощи, чтобы продолжать проводить наступательные операции на юге до тех пор, пока российская оборона не будет прорвана, чтобы эффективно использовать оперативный прорыв. Также остается неясным, насколько заминированы и хорошо подготовлены российские позиции к югу от текущего района боевых действий.

"Украинское контрнаступление находится в чрезвычайно динамичной фазе, и ISW не готово дать какой-либо уверенный прогноз развития событий", — пишут аналитики.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-24-2023
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