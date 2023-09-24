Что может подтолкнуть Киев и Москву к переговорам – какой дальнейший сценарий войны

Великобритания более года проводила секретные переговоры с РФ касательно проблем глобальной безопасности (включая дефицит зерна и ядерную безопасность) При этом якобы не вела никаких активных мирных переговоров, которые были бы направлены на дипломатическое урегулирование войны на территории Украины. Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал понять, что итог войны в Украине будет подведен на поле боя. В аналогичном ключе высказываются украинские власти и их советники типа Михаила Подоляка, предупреждая, что российско-украинской войны пока идет по пессимистическому прогнозу "длительной войны на истощение". О чем говорят эти сообщения-заявления? Что может подтолкнуть Киев и Москву к переговорам? Какие есть варианты развития событий в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Подтолкнуть к переговорам могут несколько факторов

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что Киев и Москву к переговорам могут подтолкнуть несколько факторов.

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По его словам, для Киева это:

а) устранение Великобритании как главного провокатора эскалации напряженности;

б) четкая позиция Вашингтона и соответствующий сигнал Украинским элитам;

в) возможно – смена властной команды в Украине;

г) значимые успехи на фронте.

Для России, по словам эксперта, это такие факторы:

а) четкая позиция партнеров по БРИКС и Глобальному Югу;

б) наличие серьезного поражения;

в) кризисные явления в экономике;

г) политические катаклизмы внутри страны;

д) договоренности с США о нераспространении НАТО на восток, о нейтральном статусе Украины, Молдовы и республик Южного Кавказа, о новом договоре по контролю за стратегическим вооружением.

Мирные переговоры могут стать следствием победы в войне одной из воюющих сторон

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко рассуждает так:

"Переговоры с РФ (а точнее неформальные и неофициальные политические консультации) по вопросам проблем глобальной безопасности (включая дефицит зерна и ядерную безопасность) вела не только Великобритания, а и США, и ряд других западных стран. Некоторые из этих переговоров (в частности, между официальными представителями США и РФ) подтверждались и официально. В самом факте таких переговоров нет никакой сенсации и никакого предательства. И это не мирные переговоры".

Эксперт акцентирует, что переговоры об окончании войны в Украине невозможны без участия Украины. Они просто не дадут результата.

"Официальные попытки мирных переговоров предпринимали Китай, Турция, африканские страны, Ватикан. Во всех этих переговорах принимала участия и Украина. Но они не дали результата, потому что позиции воюющих сторон по условиям завершения войны прямо противоположны и почти несовместимы", – отмечает Владимир Фесенко.

По его словам, очевидно, что война затягивается. Военные действия за последние месяцы только усилились. В этих условиях маловероятно ожидать реальных мирных переговоров. И Россия, и Украина надеются улучшить свои военные позиции – и только после этого будут готовы выходить на переговоры, прогнозирует политолог.

"Реальные мирные переговоры станут возможными, если военные действия зайдут в тупик, фронт устойчиво стабилизируется и для обеих воюющих сторон станет очевидным, что никто из них не сможет однозначно победить. И договариваться тогда будут только о прекращении военных действий. Чрезмерное их затягивание (еще на несколько лет) может привести и к изменению позиции некоторых наших партнеров, которые тогда начнут подталкивать нас к мирным переговорам. Сейчас такого давления на Украину пока нет", – отмечает эксперт.

Еще одна возможность для мирных переговоров – смена руководства в России, приход там к власти людей, которые будут заинтересованы в окончании нынешней войны, считает он.

Наконец, мирные переговоры могут стать следствием победы в войне одной из воюющих сторон, подчеркивает Владимир Фесенко.

"Пока что, ни один из обозначенных сценариев не просматривается на политическом и военном горизонте. Большинство экспертов прогнозируют затягивание войны как минимум еще на полтора года (до завершения президентских выборов в США), а то и дольше", – заключает политолог.

Входим в войну на истребление

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник предполагает, что тайные переговоры с Россией ведут многие страны. В том числе наши союзники.

"Британия могла пойти на это, в том числе, с целью избежать продовольственного кризиса, вероятного голода в Африке, провоцируемого тем, что РФ блокирует морские поставки зерна из Украины. Как серьезный геополитический игрок, Великобритания, вероятно, пыталась давить на РФ с целью продолжение зернового коридора. И тут нет ничего плохого", – считает эксперт.

По его мнению, заявление Лаврова о том, что всё будет решаться на поле боя, не стало каким-то открытием. Это и так было понятно (по крайней мере — украинцам) с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное российское вторжение, подчеркивает Николай Мельник.

"Конечно, всё будет решаться именно на поле боя. И, к сожалению, разворачивается ужасающий сценарий войны на истребление, на истощение, – акцентирует он. – У РФ больше живой силы, кораблей, военной техники, авиации, ракет. По большому счету, перевес в ее пользу во всём, кроме мотивации, кроме желания украинцев биться. Неправильно расценивать россиян как полчище орков, как орду бабуинов с автоматами. Это искривленное нашей пропагандой восприятие. Что опасно. На самом деле нам противостоит хорошо обученное войско. Потому украинцам приходится так сложно в данном противостоянии".

Но у нас, уверен эксперт, нет иного выхода, кроме как продолжать сражаться. Россияне, напоминает он, всегда уничтожали тех, кто не хочет верить в их мифы, в их искривленную версию истории. И они никогда не пойдут на переговоры, имея возможность воевать.

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