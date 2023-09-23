"Длительная война на истощение": у Зеленского готовятся к худшим сценариям

Руководство Украины основывает свои расчеты по будущему текущей российско-украинской войны на пессимистическом прогнозе "длительной войны на истощение". Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк

"У Украины точно нет иллюзий относительно "войны на истощение". Мы, конечно, можем надеяться на "белого лебедя", но основываем свои расчеты исключительно на трезвых оценках и учитывая худшие сценарии... Счастлив ли украинский народ от перспективы длительной войны на истощение? Точно нет. Мы идем по этому пути только потому, что никакого другого пути сегодня нет. Именно поэтому наша задача – продержаться на один день дольше противника. И мы это сделаем. Ибо, в отличие от России, у нас нет выбора", – написал Михаил Подоляк.

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Он также в очередной раз отверг предложения, которые озвучивают некоторые представители "Глобального Юга" относительно возможных переговоров с Путиным.

– Мы последовательно объясняем партнерам невозможность никаких форматов "компромисса" с Россией, – заявляет советник главы Офиса президента. — А именно: любой "мир с Путиным" без однозначного проигрыша России и фундаментального изменения архитектуры безопасности будет означать лишь ожидание нового раунда войны (который в этом случае состоится в худших условиях), а любой компромисс с агрессором будет иметь катастрофические последствия для международного права.

Напомним, что в ряде мировых СМИ появились публикации о том, что западные правительства готовятся к продолжительной войне в Украине. Руководители военных ведомств Германии и Чехии также публично заявили о том, что война может длиться долго еще 9 лет.

Тем временем, Великобритания больше года проводила секретные переговоры с РФ. Тайные встречи проходили в разных местах, таких как Вена или Нью-Йорк, в рамках закулисных дипломатических усилий.

Есть новый прорыв обороны россиян: в ВСУ назвали населенный пункт. Генерал Тарнавский заявил, что украинские защитники прорвали оборону россиян.

А США, Южная Корея и Япония договорились, как реагировать на угрозу сотрудничества РФ и КНДР.

