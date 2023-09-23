Какая цель ударов по Крыму – может ли это заставить Кремль прекратить войну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Появляются подробности удара украинских воздушных сил по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов уверяет, что погибли минимум 9 человек, еще 16 получили ранении. Под раздачу попали и российские генералы. А представители Сил специальных операций ВСУ уточнили, что в момент "прилета" в штабе проходило совещание руководящего состава Черноморского флота РФ. Тем временем и 23 сентября по Севастополю летят ракеты, там воют сирены воздушной тревоги. О чём говорит происходящее? Могут ли такие удары вынудить Кремль идти на конструктивные переговоры – или же вынудить какую-то из башен пойти против тех, кто хочет продолжать войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Удары по Севастополю. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Александр Антонюк считает, что серия "бавовны", которая происходит сейчас в АРК, это абсолютно закономерная и спланированная операция украинских сил по уничтожению военной мощи нашего врага – РФ. Таким образом, поясняет он, мы пытаемся создать максимальные проблемы оккупационным вооруженным силам. И, когда их мощь будет серьезно ослаблена, можно рассматривать вопрос деоккупации Крыма.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, напрасны надежды некоторых наших западных партнеров, что РФ может одуматься. Она одумается, уверяет Александр Антонюк, лишь после полного разгрома ее армии. И после того как начнутся противостояния внутри России, в различных регионах. И центральная власть начнет сыпаться. А само это огромное имперское государство — рассыпаться.
Политический эксперт Сергей Таран поделился таким мнением:
По мнению эксперта, в данный момент Крым точно не выглядит "непотопляемым авианосцем", как преподносила его российская пропаганда. И нет сомнений, что украинские удары по оккупантам во временно оккупированном Крыму значительно понижают и без того сниженный в последнее время статус России в глазах мирового сообщества.
Да, продолжает он, такие удары не приведут к окончанию войны. Но они серьезно снижают амбиции страны-агрессора касательно продолжения боевых действий в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — итоги американо-канадского рейда Зеленского: что из важного могло остаться за кулисами.
Обсуждения
Новости