Какая цель ударов по Крыму – может ли это заставить Кремль прекратить войну

Появляются подробности удара украинских воздушных сил по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов уверяет, что погибли минимум 9 человек, еще 16 получили ранении. Под раздачу попали и российские генералы. А представители Сил специальных операций ВСУ уточнили, что в момент "прилета" в штабе проходило совещание руководящего состава Черноморского флота РФ. Тем временем и 23 сентября по Севастополю летят ракеты, там воют сирены воздушной тревоги. О чём говорит происходящее? Могут ли такие удары вынудить Кремль идти на конструктивные переговоры – или же вынудить какую-то из башен пойти против тех, кто хочет продолжать войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удары по Севастополю. Фото: из открытых источников

Кремль никогда не признает нашу победу

Политический эксперт Александр Антонюк считает, что серия "бавовны", которая происходит сейчас в АРК, это абсолютно закономерная и спланированная операция украинских сил по уничтожению военной мощи нашего врага – РФ. Таким образом, поясняет он, мы пытаемся создать максимальные проблемы оккупационным вооруженным силам. И, когда их мощь будет серьезно ослаблена, можно рассматривать вопрос деоккупации Крыма.

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"Что касается Кремля, он однозначно не готов к конструктивным переговорам. Даже после полной деоккупации всех наших территорий. У российского руководства одна мечта-задача – уничтожение Украины как суверенной державы. И заявленная как одна из целей т.н. "СВО" денацификация – это, по сути, геноцид украинского народа", – акцентирует эксперт.

По его словам, напрасны надежды некоторых наших западных партнеров, что РФ может одуматься. Она одумается, уверяет Александр Антонюк, лишь после полного разгрома ее армии. И после того как начнутся противостояния внутри России, в различных регионах. И центральная власть начнет сыпаться. А само это огромное имперское государство — рассыпаться.

"Пока РФ будет оставаться в нынешних географических границах — угроза с ее стороны Украине будет постоянной. И Кремль (при сегодняшнем режиме, а возможно и при будущих) никогда не признает нашу победу, – подчеркивает эксперт. – На данном этапе у нас задача — максимально обескровить мощь российской армии и продолжать деоккупацию наших территорий. Иначе – никак".

Удары по Крыму серьезно снижают амбиции страны-агрессора

Политический эксперт Сергей Таран поделился таким мнением:

"Я не верю в возможность прямых переговоров между Украиной и Россией в нынешних условиях. Но удары по Крыму значительно уменьшают амбиции Кремля касательно Украины. Если ранее РФ имела планы захвата, наступательных действий, то сейчас она пытается хотя сберечь то, что удалось оккупировать. И уже точно не факт, что она сможет оставить под своим контролем Крым".

По мнению эксперта, в данный момент Крым точно не выглядит "непотопляемым авианосцем", как преподносила его российская пропаганда. И нет сомнений, что украинские удары по оккупантам во временно оккупированном Крыму значительно понижают и без того сниженный в последнее время статус России в глазах мирового сообщества.

"Как оказалось, российские вооруженные силы не просто не "вторая армия мира", а вообще – никакая. Все эти "аналогов нет" типа С-400, военный кораблей, систем ПВО оказались неспособны выполнять те задачи, о которых ранее заявляли. И, конечно, в геополитическом смысле статус РФ серьезно понижается. С каждым нашим ударом. В том числе по Крыму", – отмечает Сергей Таран.

Да, продолжает он, такие удары не приведут к окончанию войны. Но они серьезно снижают амбиции страны-агрессора касательно продолжения боевых действий в Украине.

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