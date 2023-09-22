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В Севастополе "прилет" в штаб Черноморского флота: выехало много скорых

На месте прилета начался пожар

сегодня, 14:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота, к месту удара направилось большое количество скорых. Как передает портал "Комментарии", об этом Развожаев написал у себя в Telegram.

В Севастополе "прилет" в штаб Черноморского флота: выехало много скорых

Удар по Крыму. Фото: из открытых источников

"По штабу флота (Ред. – в оккупированном Севастополе) враги нанесли ракетный удар", – написал Михаил Развожаев.


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По его словам, в городе возле театра Луначарского упал осколок. На место происшествия выехали все оперативные службы. 

"Информация о пострадавших уточняется", — отметил представитель оккупационной власти.

Он также попросил местное население сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео.

Также Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил, что взрывы доносились из Бахчисарайского и Симферопольского районов, а также в районе Первомайского и Красногвардейского.

В сети также сообщают, что в районе аэродрома Бельбек работает противовоздушная оборона, также "громко" в гарнизоне Гвардейского и Саках. 

Кроме того, перекрыто движение по Крымскому мосту, также приостановил движение морской пассажирский транспорт.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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