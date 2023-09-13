Удар по Севастополю: о чем говорит атака – действительно ли Крым теперь под прицелом

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Кравцев Сергей
В ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Удар по Севастополю. Фото из открытых источников
Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает так:
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По мнению эксперта, в независимости от реального ущерба, нанесенного находившимся там кораблям и подлодкам, это ставит под угрозу весь Черноморский флот РФ. "Родная гавань" постепенно превращается в тир, который используют Силы обороны Украины для оттачивания мастерства и тестирования новых видов вооружения, подчеркивает Анна Малкина.
Вывод российского флота из Крыма существенно облегчит и его деоккупацию, уверена политолог. Она предполагает, что удары по Крыму все предыдущие месяцы имеют задачу не только усложнить логистику с доставкой горючего и боеприпасов на фронт, но и создать благоприятные условия для освобождения нашей территории путем сокращения военного присутствия РФ на полуострове.
Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий акцентирует, что Украина честно предупредила – вся территория Крыма теперь находится в зоне досягаемости наших ракет.
Преодоление ПВО Черноморского флота и повреждение кораблей и подводного ракетоносца – это серьезный успех для нас, уверен Александр Палий. Он подчеркивает, что эффективная оборона Крыма для россиян всё более усложняется. И не исключает, что в Кремле уже задумываются над эвакуацией оттуда своих оккупационных структур.
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