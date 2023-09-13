Удар по Севастополю: о чем говорит атака – действительно ли Крым теперь под прицелом

В ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удар по Севастополю. Фото из открытых источников

"Родная гавань" постепенно превращается в тир, который используют Силы обороны Украины для оттачивания мастерства и тестирования новых видов вооружения

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает так:

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"Сегодняшняя атака на судоремонтный завод в Севастополе стала очень ощутимой для Черноморского флота РФ. И, скорее всего, будет иметь далеко идущие последствия. Крымский полуостров последние месяцы является объектом регулярных атак украинских сил обороны. Но, если раньше эти атаки осуществлялись беспилотниками, потом морскими дронами и безэкипажными катерами, то сегодня речь идет об атаке крылатыми ракетами, пока что неизвестно какими именно".

По мнению эксперта, в независимости от реального ущерба, нанесенного находившимся там кораблям и подлодкам, это ставит под угрозу весь Черноморский флот РФ. "Родная гавань" постепенно превращается в тир, который используют Силы обороны Украины для оттачивания мастерства и тестирования новых видов вооружения, подчеркивает Анна Малкина.

"Не исключено, – отмечает она, – что весь Черноморский флот будет вынужденно перебазирован в Новороссийск. Таким образом РФ потеряет Крым как базу для своего флота, а вместе с этим – основное преимущество от его оккупации".

Вывод российского флота из Крыма существенно облегчит и его деоккупацию, уверена политолог. Она предполагает, что удары по Крыму все предыдущие месяцы имеют задачу не только усложнить логистику с доставкой горючего и боеприпасов на фронт, но и создать благоприятные условия для освобождения нашей территории путем сокращения военного присутствия РФ на полуострове.

"В учебники военной истории этот кейс войдет как показательный пример успешных операций, когда государство без флота уничтожает флот одной из ведущих (как она полагала) морских держав. Оказалось, что и на море в эту игру можно играть вдвоем", – констатирует Анна Малкина.

Преодоление ПВО Черноморского флота и повреждение кораблей и подводного ракетоносца – это серьезный успех для нас

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий акцентирует, что Украина честно предупредила – вся территория Крыма теперь находится в зоне досягаемости наших ракет.

"Чьего производства были эти ракеты – не так важно. Важно, что Украина в очередной раз продемонстрировала возможность наказать российский флот, который уже более полутора лет обстреливает нашу территорию, убивая мирное население, – отмечает эксперт. – Напомню, именно российские подлодки несут ответы за удары по мирным жителям в Виннице летом прошлого года, удары по Днепру и т.д., в которых погибли и были ранены сотни людей".

Преодоление ПВО Черноморского флота и повреждение кораблей и подводного ракетоносца – это серьезный успех для нас, уверен Александр Палий. Он подчеркивает, что эффективная оборона Крыма для россиян всё более усложняется. И не исключает, что в Кремле уже задумываются над эвакуацией оттуда своих оккупационных структур.

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