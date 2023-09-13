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Последствия взрывов: в Севастополе загорелся морской завод

В Севастополе загорелся морской завод

сегодня, 07:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ночью во временно оккупированном Севастополе раздалась серия взрывов, после чего разгорелся пожар. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Крымский ветер".

Последствия взрывов: в Севастополе загорелся морской завод

Севастополь. Фото: из открытых источников

Подписчики канала сообщили о минимум семи взрывах, от громких звуков сработали сигнализации автомобилей.


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Позже очевидцы сообщили о пожаре в районе Южной бухты. На видео и фото, распространяющиеся соцсетями, видны столб дыма и огонь.

"В Южной бухте, где, вероятно, прилетело, стоят корабли и подводные лодки Черноморского флота", — сообщает телеграмм-канал.

Спустя какое-то время в пабликах начали писать, что пожар бушует в районе Севастопольского морского завода.                                                        

Отмечается, что взрывы в Севастополе с периодическими паузами продолжались всю ночь и только под утро прекратились.

Читайте также на портале "Комментарии" — во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. При этом, российские оккупанты подняли в небо боевую авиацию.

Также издание "Комментарии" сообщало — с начала августа явно участились, а в сентябре продолжились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/Crimeanwind/42083
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