Удары беспилотников по Крыму и России: главные выводы и последствия для агрессора

С начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Очередные удары по полуострову были нанесены в ночь на 12 августа. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Катаклизмы для страны-агрессора становятся уже скорее правилом, чем исключением

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда уверен, что война беспилотников, которую мы сейчас наблюдаем, влечет за собой не только военные (стратегические и тактические) последствия.

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"Для России это еще и очень болезненные вещи в политическом, имиджевом смысле. Ведь удары уже стабильно наносятся непосредственно по ее территории в международно признанных границах. А должным образом ответить не получается. Ведь страна-агрессор и так применила против Украины практически весь спектр вооружения, кроме разве что ядерного. И постепенно РФ будет ощущать, как влияние Путина падает", – прогнозирует эксперт.

По его словам, в случае с недавними ударами украинскими морскими дронами по российскому десантному кораблю "Оленегорский горняк", а особенно по подсанкционному нефтяному танкеру мы увидели, что есть и экономические последствия. Стоимость фрахта кораблей, готовых перевозить российские грузы, существенно выросла.

"Учитывая, что есть еще сезонный фактор (практически каждый август в последнее время РФ переживает какие-то катаклизмы), думаю, этот месяц не станет исключением. Впрочем, катаклизмы для страны-агрессора становятся уже скорее правилом, чем исключением", – констатирует Евгений Магда.

Если атаки уже стабильно доходят до столицы страны-агрессора – это явно говорит о том, что вся российская империя – колосс на глиняных ногах

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"Беспилотные атаки последнего времени демонстрирует, что методы ведения войны как таковой совершенствуются с каждым годом. Война 2014 года и та война, которую мы видим почти десять лет спустя – кардинально отличаются. Сейчас в ход идет всё больше технологий, особенно беспилотных аппаратов. И воздушных, и наземных, и водных".

По мнению Катерины Коваль, перенос войны на территорию РФ свидетельствует о том, что страна-агрессор и в своей защите оказалась таким же фейком, как и в своих наступательных возможностях. Она демонстрирует слабость, отсутствие развития в технологиях, весьма проходимую систему ПВО.

это явно говорит о том, что вся российская империя – колосс на глиняных ногах. Небезопасное государство для всех. Украина же стремительно реформирует армию, консолидирует общество, делает ставку на современные технологии, поддерживает частные разработки, сотрудничает с другими странами, наращивает производство FPV-дронов Наш ВПК мощно развивается, уровень патриотизма и боевой дух – тоже. Что не менее важно технологического совершенствования". "За имиджем имперской силы и второй армии мира оказалась пустота, – подчеркивает эксперт. – Если атаки уже стабильно доходят до столицы страны-агрессора

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