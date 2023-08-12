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Взрывы в оккупированном Крыму: в Минобороны РФ отреагировали

Минобороны РФ заявляет о "прекращении попытки" атаки дронов на Крым

сегодня, 07:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Министерстве обороны страны-агрессора в ночь на 12 августа насчитали 20 беспилотников, которые якобы атаковали временно оккупированный Крым. В ведомстве Шойгу, конечно же, утверждают, что силами и средствами ПВО были ликвидированы все БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.

Взрывы в оккупированном Крыму: в Минобороны РФ отреагировали

Крым. Фото из открытых источников

Уже традиционно в Минобороны РФ винят в атаке Украину, при этом не говорят, что именно пытались атаковать беспилотники и, где именно они были уничтожены. Количество беспилотников указывается как 20.


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В заявлении оборонного ведомства страны-агрессора говорится, что якобы 14 БПЛА сбили системы ПВО, а еще 6 — были "подавлены" средствами радиоэлектронной борьбы.

Между тем ранее в крымских Telegram-каналах местные жители писали, что слышали громкие взрывы этой ночью в районе Феодосии, а также в Новоозерном, что относительно рядом с Евпаторией.

Отметим, в последнее время неопознанные беспилотники ежедневно атакую аннексированный Крым. Атаки на полуостров подтверждают и сами оккупанты. В частности, в последнее время в Джанкойском районе Крыма очень громко.

Читайте также на портале "Комментарии" — атака украинских морских дронов на Новороссийск завершилась весьма эффектно и эффективно. Стало известно, что в результате этой спецоперации СБУ в новороссийской бухте поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". А спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупредила, что взрывы, подобные тем, что произошли сегодня в Феодосии (куда добрались уже БПЛА и где россияне разместили огромное нефтехранилище, используемой для заправки Черноморского флота РФ), могут повториться. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".




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Источник: https://t.me/mod_russia/29174
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