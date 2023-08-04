Какое значение имеют удары по России и Крыму – будет ли продолжение

Утренняя атака украинских морских дронов на Новороссийск завершилась весьма эффектно и эффективно. Стало известно, что в результате этой спецоперации СБУ в новороссийской бухте поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". А спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупредила, что взрывы, подобные тем, что произошли сегодня в Феодосии (куда добрались уже БПЛА и где россияне разместили огромное нефтехранилище, используемой для заправки Черноморского флота РФ), могут повториться. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Повреждение десантного корабля "Оленегорский горняк". Фото: из открытых источников

Подбитие десантного корабля – серьезная потеря для страны-агрессора и серьезное достижение для нас

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко поделился таким комментарием:

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а летом вернули себе остров Змеиный, эти вражеские планы были сломаны. Но сейчас они вновь могли актуализироваться – просто применительно к другому участку побережья". "Мы видим очередные этапы в достижении общей цели – освобождение всех наших территорий. Удары по Новороссийску уменьшают возможность Черноморского флота РФ терроризировать нашу страну. В том числе – в части поставок зерна, в других вопросах. Подбитый большой десантный корабль – отличная новость. Напомню, что изначально россияне рассчитывали на высадку морского десанта на часть украинского побережья. Но, когда мы весной 2022-го утопили их флагманский крейсер "Москва"

Поэтому, продолжает эксперт, подбитие десантного корабля – серьезная потеря для страны-агрессора и серьезное достижение для нас.

Важно и то, отмечает он, что удары по России и Крыму имеют не только военное, но и психологическое значение.

"Это деморализует армию, общество, унижает в их глазах и глазах всего мира Путина и его окружение, затеявших эту войну", – поясняет Андрей Сенченко.

Продолжение точно следует, уверен он. Подчеркивая – то, что мы сегодня видели, не случайность, а лишь эпизод в череде событий, которые будут нарастать.

Пока россияне не защитили свои морские порты более качественно – надо продолжать атаки

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков не сомневается, что такие атаки будут продолжаться.

это можно расценивать как ассиметричный ответ", – поясняет эксперт. "Потому что в стратегии ведения таких войн, как у нас, сетецентричных, с наличием многосферных операций, подразумевает перенос войны на территорию противника. В данном случае – на российскую и временно оккупированную украинскую. С повреждением и уничтожением военной, транспортной и прочей инфраструктуры. И удар по военным кораблям агрессора в Новороссийское доступными нам средствами (морскими дронами) более чем логичен. А с учетом того, что россия устроила зерновой террор и атакует наши зерновые терминалы

По его мнению, важно, чтобы каждое такое "мероприятие" завершалось определенным результатом.

"С учетом того, что надводным дроном поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк", мы имеем весьма позитивный результат, – считает Олег Стариков. – И пока россияне не защитили свои морские порты более качественно – надо продолжать атаки с целью выведения из строя как можно большего числа вражеских кораблей".

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