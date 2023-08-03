Воплощение мирного плана Украины: может ли помочь саммит в Саудовской Аравии

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что его страна воспринимает намеченный на 5-6 августа саммит в Саудовской Аравии, участники которого обсудят предложенную президентом Украины "формулу мира" и ее реализацию – как начало процесса, шанс для десятков государств услышать украинскую сторону напрямую. Эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии" сам факт проведения данной встречи и выгоды, которые может получить от нее Украина.

Встреча в Саудовской Аравии. Фото из открытых источников

Цель Украины – чтобы страны Глобального юга вылезли из той ракушки, в которой они пребывают

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко поделился таким мнением:

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"Эта встреча, инициатором которой выступила Украина (прежде всего, президент Владимир Зеленский и глава его Офиса – Андрей Ермак), для нас очень важна. И прекрасно, что Саудовская Аравия, которая является одной из ведущих стран Глобального юга (к нему относятся представители Африке, Азии, Океании, Латинской Америки и Карибского бассейна, Турция; топ-государства – Бразилия, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, ряд государств Южной Африка; некоторые относят в этот список и Турцию – прим. ред.), согласилась стать площадкой для обсуждения. Нам необходим более предметный диалог с условно нейтральными странами на, скажем так, их территории".

По словам эксперта, цель Украины – чтобы страны Глобального юга вылезли из той ракушки, в которой они пребывают, и увидели более широкую перспективу в контексте украинской формулы мира.

"Ведь те десять пунктов, которые мы предлагаем, это не только об Украине, но и о восстановлении международного права, которое разрушает РФ. А отсутствие четких правил игры для всех – это хаос, отсутствие прогнозирования", – поясняет Игорь Петренко.

Именно поэтому, продолжает он, формула мира Украины способна обеспечить достижение реального и справедливого мира для нас, привлечения агрессора к ответственности, а также – выстроить действенные механизмы сдерживающего фактора, чтобы подобной войны более не повторилось. Нигде.

"Так что наши предложения имеют отношение ко всему миру, ведь позволяют ликвидировать угрозы (в том числе гипотетические), которые имеют влияние на всех. Речь идет об экологической, атомной, продовольственной, энергетической безопасности. О том, что касается и условного коллективного Запада, который нас поддерживает, и Глобального юга с его уже не актуальной нейтральностью. Отсутствие наказания агрессора — это бомба замедленного действия, ящик Пандоры, так как дестабилизирует мировой порядок, создает опасный прецедент, потенциально может приводить к конфликтам в других регионах. Так что в нашей формуле мира защит общий интерес", – акцентирует эксперт.

Именно это, уверен он, мы должны донести до всех участников саммита в Джидде, создавая условия для продолжения диалога.

Игорь Петренко отмечает, что будет уже вторая встреча. Первая прошла в Дании (в Копенгагене). Ряд встреч пройдет в сентябре, когда будут проходиться по каждому пункту формулы мира с разным представительством стран.

А уже после череды таких тематических встреч станет возможен (в конце этого года или уже в следующем) Глобальный саммит мира, который, отмечает эксперт, должен положить конец войне и принести справедливый устойчивый мир и для нас, и для всей планеты.

- это о многом говорит. Все понимают, что нужна коррекция международного права, исходя из нынешних реалий. Что нужны более действенные механизмы глобальной безопасности. Что та же ООН не отвечает уровню современных угроз. И Украина представляет именно такие механизмы, поясняя, что это касается всех. И что промедление ударит по всем. Главное ожидание – получить соответствующий отклик, менять позицию тех стран, которые сейчас занимают или нейтральную, или более пророссийскую позицию", – констатирует Игорь Петренко. "В целом ожидания по встрече в Саудовской Аравии позитивные. Раз туда собрались более 30 стран и объединений

Включение в переговоры ключевых незападных стран является важнейшим инструментом дипломатического давления на российское руководство

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов подчеркивает, что главным вопросом переговоров в Саудовской Аравии станет мирное урегулирование в Украине. По его словам, участники выскажут свои предложения к украинской формуле мира, презентованной Владимиром Зеленским осенью прошлого года.

"За это время прошли интенсивные консультации на уровне посольств и министерств иностранных дел. Каждый пункт украинской формулы расширен и детализирован, ряд шагов уже реализуется, в частности, по ядерной и продовольственной безопасности", – поясняет эксперт.

Он считает, что проведение переговоров в Саудовской Аравии имеет свой символизм. Уже само место встречи должно демонстрировать расширение географии поддержки украинской дипломатической позиции, акцентирует Игорь Попов. И напоминает, что Саудовская Аравия уже внесла свой вклад в организацию неформальных переговоров и гуманитарные обмены. А сейчас, кроме предоставления площадки для встречи, активно работает над детализацией мирного плана.

"Ожидается представительство на уровне советников руководителей стран по вопросам политики и безопасности, это довольно высокий уровень, – отмечает эксперт. – Украинскую делегацию возглавит глава ОП Андрей Ермак, американскую – советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Вряд ли мы увидим много публичных результатов от этой встречи. Так же, как не было детальных отчетов о предыдущей встрече в Копенгагене. Но позиции, наработанные в Джидде, будут далее обсуждены на закрытых переговорах в других местах. Так, Бразилия и ЮАР обсудят мирное урегулирование с Китаем на саммите БРИКС, а турецкий лидер Реджеп Эрдоган планирует встречу с российским – Владимиром Путиным".

По мнению Игоря Попова, в сентябре вопрос достижения мира в Украине станет ключевым для Генеральной Ассамблеи ООН. Итогом же многочисленных консультаций станет проведение Глобального саммита формулы мира.

но не к миру, и то – на своих условиях. Поэтому для изменения условий достижения мира и продвижения украинской позиции нужны еще дополнительные многосторонние переговоры дипломатов. И, конечно, успехи на фронте являются важнейшим аргументом при проведении дипломатических переговоров". "К его поведению в мирном плане будут учтены предложения стран Глобального юга, многие из которых воздерживаются от жестких оценок или введения санкций против РФ, – считает эксперт. – Конечно, самым проблемным вопросом остается вывод российских войск с территории Украины. И поэтому включение в переговоры ключевых незападных стран является важнейшим инструментом дипломатического давления на российское руководство. Сам Кремль декларирует готовность к перемирию

Видно, что в Кремле уже нервничают

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко напоминает, что было уже много мирных планов. И китайский, и ватиканский, и африканский, и планы ряда западных лидеров.

пока это не те темпы и достижения, которые дали бы нам сильную переговорную позицию", – поясняет эксперт. "Очевидно, что переговоры в Саудовской Аравии – не основные на пути к миру. И после них не появиться быстрое решение, которое всех устроит. Тем более, что многое решает ситуация на поле боя. И хоть ВСУ проводят наступательные действия и деоккупируют украинские территории

Впрочем, отмечает она, видно, что РФ происходящее очень беспокоит. Не случайно Путин то заигрывает с Африкой, то пытается выйти на уровень новых угроз, в том числе с помощью бряцанья вагнеровским оружием на белорусско-польской границе.

"Видно, что в Кремле нервничают. В том числе по поводу того, что на саммит в Саудовской Аравии россиян не пригласили. А, когда враг нервничает, он допускает ошибки. И уже даже поэтому такие встречи нам на руку, – уверена Екатерина Одарченко. – Не говоря уж о том, что они могут стать очередной ступенькой на пути к справедливому миру".

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