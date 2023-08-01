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Контрнаступление ВСУ: в Минобороны рассказали, какую площадь уже освободили от оккупантов

Анна Маляр рассказала, что уже удалось деоккупировать территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны

сегодня, 17:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники с начала контрнаступления смогли деоккупировать территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Контрнаступление ВСУ: в Минобороны рассказали, какую площадь уже освободили от оккупантов

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Замминистра отметила, информацию о деоккупированных территориях обновляют примерно раз в неделю, поскольку день в день ситуация нестабильная, и нашим защитникам необходимо закрепляться на освобожденных участках.


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"К примеру, за прошлую неделю, если говорить о Бахмутском направлении, там освобождено два квадратных километра и вместе уже 37 квадратных километров. Если о юге — больше 12 (Ред. – квадратных километров) было освобождено за прошлую неделю, и вместе – больше чем 204 квадратных километра", — отметила Анна Маляр.

По ее словам, несмотря на все заявления российской пропаганды о том, что контрнаступление ВСУ остановлено, украинские защитники продолжают движение вперед. При этом, подчеркнула Анна Маляр, украинские военные продвигаются не только на востоке, но и на других направлениях. Пока украинские военные не сумели закрепить на определенных территориях, об успехах не сообщается. И тол ко после того, как есть определенные достижение и произошла зачистка – об успехах объявляется публично. 

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