Ожидания от августа – что важного должно решиться для Украины

Украина стоит на пороге августа – последнего месяца лета-2023, очередного месяца войны, развязанной Россией против нашей страны. Войны, которая всё чаще бьет по самой РФ. Но которую она, увы, не собирается заканчивать. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" августовскими ожиданиями касательно ситуации на военных, внутриполитических и внешнеполитических фронтах.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Все ожидают большей динамики на фронте

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что нынешняя определенная пауза в военно-политическом смысле в августе может прерваться несколькими значимыми событиями.

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От этого многое зависит. Но среди ожидаемых внешнеполитических событий – начало переговоров Украины с США о гарантиях безопасности а также инициированный переговорный процесс в Саудовской Аравии о достижении устойчивого мира в Украине на базе украинской формулы мира", – подчеркивает эксперт. "Конечно, все ожидают большей динамики на фронте

По его мнению, также важны события, происходящие сейчас в Черном море, где три сухогруза проигнорировали российские угрозы – и идут в украинские порты для загрузки украинским зерном.

Точнее – продолжение транспортировки украинского зерна по морю. Это в какой-то степени критический момент", – считает Игорь Семиволос. "От реакции моска*ей и готовности мирового сообщества реагировать, в случае необходимости, будет зависеть будущее зерновой сделки

В конце лета – ближе к осени будет крайне важно заставить РФ вернуться к зерновому соглашению

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова рассуждает так:

ситуация с морским вывозом украинского зерна Очень важно найти варианты, как его вывезти – и при этом уберечь нашу инфраструктуру от атак и разрушения. Еще до выхода РФ из зерновой сделки постоянно шел поиск альтернативных маршрутов и путей доставки зерна из Украины. Однако полноценную альтернативу Черноморской зерновой инициативе трудно найти. Постоянно стоит вопрос, есть ли возможность перевезти всё украинское зерно по суше? Рассматривают транспортный коридор Украина — Балтия, также прорабатывают пути через Румынию и Балканы. Однако все эти маршруты не соразмерны Черноморскому пути. По которому мы смогли за прошлый год экспортировать 33 миллиона тонн зерна на мировые рынки". "Август задает несколько очень важных вопросов. Это контрнаступление, подготовка к отопительному сезону

Александра Решмедилова уверена, что в конце лета — ближе к осени будет крайне важно заставить РФ вернуться к зерновому соглашению. Но главное, акцентирует она, это цена уступок, которые запросит Кремль.

По словам аналитика, надо отдавать себе отчет, что возвращение России за стол переговоров не должно произойти любой ценой.

и так далее… Россия пытается все переговоры привязать к зерну через мировой продовольственный шантаж, – подчеркивает Александра Решмедилова. – Поэтому зерновые переговоры и контрнаступление не должны лежать на одной весовой чаше". "Агрессор всячески вредит украинским альтернативным агропереговорам. Это и атаки на порты и элеваторы, это и попытки перетащить на свою сторону страны Африки

Эксперт также считает, что Украина и мир должны уберечь и подготовить все энергетические мощности к новому отопительному сезону, чтобы не было повторения блэкаутов из-за постоянных угроз со стороны врага.

Беспрецедентное давление, которое оказывается сейчас на российского лидера с целью разблокирования украинских портов, реализуется в конкретные политические решения

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин поясняет, что в августе традиционно достаточно стабильная ситуация на продовольственном рынке, с уровнем инфляции. Так что в экономическом направлении, скорее всего, ничего серьезно меняться не будет, прогнозирует он.

Нам и дальше приходится регулярно пополнять свои денежные ресурсы за счет помощи партнеров, отмечает эксперт.

Остается открытый вопрос с позицией президента Турции Реджепа Эрдогана. Пока непонятная ситуация касательно того, готов ли турецкий военно-морской флот предоставить защиту в виде конвоирования танкеров с зерном во избежание российского нападения. Есть шанс на восстановление этого коридора – уже под эгидой Турции", – считает Олег Пендзина. "Единственное, что ожидается – в августе, похоже, окончательно решится вопрос с морским зерновым коридором, который примерно с середины июля заблокировала Россия

Он напоминает, что ожидаются переговоры Эрдогана и Путина.

По их результатам, вероятно, будут сделаны определенные заявления, связанные с морским зерновым коридором.

"Думаю, что то беспрецедентное давление, которое сейчас оказывается на российского лидера с целью разблокирования украинских портов, реализуется в конкретные политические решения", – резюмирует Олег Пендзин.

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