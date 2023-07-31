Кремль уже не способен оградить россиян от войны: в британской разведке сделали заявление

Столицу РФ все чаще атакуют беспилотники, для жителей России подняли призывной возраст, а наемники ЧВК "Вагнер" устраивают бунт на территории РФ. Все это свидетельствует о том, что Кремль больше не может оградить население от войны с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как отмечают британские специалисты, российские власти уделяют первоочередное внимание внесению поправок в законодательство, позволяющих быстро призывать в армию больше мужчин. В середине июля 2023 года Госдума увеличила максимальный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет, сохранив действующий нижний предел в 18 лет.

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Кроме того, 24 июля Путин подписал законопроект, который постепенно повышает верхний возрастной предел для подлежащих призыву в резерв, при этом старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.

По информации британской разведки, это может обеспечить более быстрое увеличение количества военных, доступного для боевых действий в Украине.

"Увеличение шансов быть вынужденным воевать, атаки беспилотников на Москву, исключительный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж "Вагнера" в совокупности подчеркивают неспособность российского государства оградить население от войны", — отмечают в британской разведке.

По данным опросов независимого "Левада-центра", поддержка войны с Украиной не меняется с февраля 2022 года. В юле войну одобряли 75% респондентов. При этом 60% населения считают войну успешной.



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