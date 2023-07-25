Шантаж РФ в Черном море можно прекратить двумя способами – на что должны решиться в НАТО

Россия после выхода из зернового соглашения уже неделю терроризирует юг Украины атаками ракет и дронов, разрушая портовую инфраструктуру с целью максимально снизить экспортные возможностей нашей страны. Она игнорирует призывы ООН вернуться к "зерновой сделке". Более того, по данным США, страна-агрессор готовит в Черном море провокации под чужим флагом. Почему мир позволяет РФ проводить это, по сути, пиратство, террор, причем в глобальных масштабах? Как сделать Черное море безопасным? Что для этого нужно? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Шантаж РФ в Черном море. Фото из открытых источников

Для безопасности судоходства в Черном море Украине нужен паритет в вооружениях

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов рассуждает так:

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и этот вопрос может обсуждаться на двусторонней встрече, которая может пройти в августе, вероятно в Сочи. Но в случае возобновления действия зерновой сделки из-за разрушения инфраструктуры Украине будет гораздо труднее организовывать собственно технические решения по вывозу зерна". "Российское руководство собирается максимально разрушить украинскую портовую и другую транспортную инфраструктуру, используемую для экспорта зерновых. Дипломатическое давление со стороны, в первую очередь, Китая и стран Африки на Россию могут привести к возобновлению зерновой сделки. Также в продолжении работы "зернового коридора" заинтересована Турция

Эксперт напоминает, что условиями возвращения зерновой сделки российская сторона ставит подключение Россельхозбанка к SWIFT, разрешение на транзит аммиака и некоторые другие решения. Для России, поясняет он, важно создать прецедент частичного снятия санкций, чтобы использовать тот же механизм в других отраслях. Собственно, российский шантаж вокруг поставок зерна – один из элементов принуждения Запада к соглашениям о прекращении огня и заморозке боевых действий, уверен Игорь Попов.

По его мнению, противодействовать деструктивным действиям России можно двумя способами: силовым и компромиссным.

Также для безопасности судоходства в Черном море Украине нужен паритет в вооружениях. Для его достижения украинское руководство просит западных союзников предоставить Украине истребительную авиацию и дальнобойные ракеты. Появление боевых возможностей по поражению мест базирования российского флота и крылатых ракет стало бы сильным аргументом для возобновления экспорта зерна", – отмечает эксперт. "Силовой предусматривает конвоирование сухогрузов военно-морскими силами НАТО. Именно для обсуждения плана разблокирования экспорта президент Владимир Зеленский инициировал заседание Совета Украина-НАТО

А вот компромиссный выход, считает он, устроил бы Россию. Поскольку ее целью на сегодня является заморозка военных действий, то и согласие на действие "зернового коридора" Кремль легко бы подал как часть глобальных договоренностей с Западом.

"В конце июля ожидается проведение саммита "Россия-Африка", в августе – встречи в формате БРИКС и G20. И вопросы продовольственной безопасности (в том числе – поставок украинского зерна) будут обсуждаться как на официальном уровне, так и на закрытых встречах", – констатирует Игорь Попов.

Западу следует отказаться от концепции сохранения РФ, не допущения ее развала

Политический эксперт Александр Антонюк напоминает, что безнаказанность порождает вседозволенность. И, уверен он, шантаж со стороны РФ, ее откровенно террористическая деятельность на территории Украины и не только – это последствия всех предыдущих ее безнаказанных преступлений в течение более 30 лет. Начиная с организации на территории Молдовы анклава под названием Приднестровье, продолжая двумя чеченскими кампаниями, войной против Грузии с отторжением части ее территорий, аннексией украинского Крыма, оккупацией части Донбасса, военными преступлениями в Сирии.

"Не получив должного ответа на это, Кремль решился на полномасштабное вторжение в Украину. Не получив достаточно мощного ответа и на это – вот уже почти полтора года продолжает множить тут военные преступления, а также кризисы — по всему миру", – акцентирует Александр Антонюк.

Мир, продолжает он, пытался договориться с террористом №1, умиротворить его. Не особо скрывая, что преследовал при этом собственные экономические интересы.

"Давайте вспомним, как себя вели наши европейские партнеры в период с 2014-го по 2022-й. Создавали корпорации с РФ, строили с ней совместно газотранспортные коридоры и так далее. Всё это дало Кремлю возможность нарастить экономические возможности для более масштабных террористических актов, для игнорирования международного права, для коррупирования чиновников и политиков в разных странах", – поясняет эксперт.

При этом, РФ с каждым разом лишь увеличивает свои аппетиты и демонстрирует всё большее презрения к международным институциям.

"Следует признать, – отмечает Александр Антонюк, – что эти самые институции не отвечают сегодняшним вызовам. А потому требует не просто реформирования (та же ООН), но и ликвидации с созданием новых – реально эффективных структур. Думаю, последним гвоздем в гроб ООН станет любой ядерный инцидент".

Эксперт подчеркивает, что предупреждения США о готовящихся россиянами провокациях в бассейне Черного моря – это просто заявления. А нам, акцентирует он, нужен четкий ответ – как бороться с таким террористом международного масштаба.

"Как это делать, США показали на примере Усамы бен Ладена и прочих организаторов атак на Торговый центр в Нью-Йорке в сентябре 2001 года. Просто уничтожать террористов. Физически, – напоминает Александр Антонюк. – Западу следует отказаться от концепции сохранения РФ, не допущения ее развала. Следует признать, что эта кровожадная империя не просто порабощает народы, но и не дает многим регионам развиваться. Понятно, что и Западу, и той же Азии, особенно Китаю, интереснее иметь дело с одним центром влияния (и из-за ядерного оружия, и в экономическом плане — ресурсы и так далее). Но от этой концепции следует отказываться. И в том же Черноморском бассейне играть на опережение. И на уничтожение. Если вы видите, что кто-то готовит провокацию (не имеет значение, под каким флагом) — ее следует уничтожать. И все другие потенциально опасные. А именно таковым является весь Черноморский флот РФ".

Исходя из этого, продолжает эксперт, страны блока НАТО уже сегодня должны формировать понимание, что столкновение с террористической Россией – неотвратимо. Об этом, по его мнению, среди прочего, свидетельствует подготовка провокаций со стороны Беларуси на границах с Польшей и странами Балтии.

За счет вагнеровцев, немалая часть которых — специалисты военной разведки Генштаба вооруженных сил РФ.

"НАТО следует усиливать и сухопутные границы, и морские, в том числе турецкие. Нам важно иметь общее понимание, что Черноморский бассейн должен быть освобожден не просто от террористического российского флота, но и вообще от присутствия там РФ. Скорее всего, делать это придется военным путем. Иных вариантов не просматривается, – считает Александр Антонюк. – На каждую провокацию нужно давать десятикратный ответ. Возможно, так мы быстрее выбьем врага Черного моря и начнем первый этап деоккупации АР Крым. После чего следует сформировать концепцию – Черное море должно стать внутренним натовским морем. А со временем следует формировать такую концепцию и касательно Азовского моря. Это единственные реальный путь для обеспечения безопасности (что отлично отразится на экономике всех участников процесса) в этих акваториях".

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