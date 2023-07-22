Зеленский предлагает созвать Совет Украина – НАТО из-за действий России в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина – НАТО из-за агрессивных действий РФ в Черном море. Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении 22 июля по итогам телефонного разговора с главой Североатлантического альянса. Об этом сообщают "Комментарии".

Зеленский и Столтенберг в Вильнюсе

"Обсудили с господином Столтенбергом наши шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы зернового коридора. В нашем сотрудничестве мы перешли на новый, высший уровень – уровень Совета Украина – НАТО. И этот механизм может сработать. Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций", – говорит Зеленский.

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Министерство обороны России после ее выхода из Черноморского зернового соглашения заявило, что с 20 июля корабли, идущие в украинские порты, "будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", а страны их флагов "будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне киевского режима".

В ответ Министерство обороны Украины пообещало также считать потенциальными военными целями корабли, идущие в российские или оккупированные украинские порты.



Напомним, что совет Украина-НАТО был создан по итогам Вильнюсского саммита НАТО.

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