О чем говорят выпады Путина и Лукашенко в адрес Польши – какая роль приготовлена для вагнеровцев

Российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко усилили информационные операции в отношении Запада, уверяя, что контрнаступление Украины якобы провалилось, а также заявляя, что "ЧВК Вагнер" якобы представляет угрозу для Польши. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), по мнению которых, вагнеровская возня в Беларуси и заявления Путина с Лукашенко вокруг этого – именно ИПСО, а наемники не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока не будут перевооружены механизированной техникой. Согласны ли с данными утверждениями? К чему может привести игра вагнеровцами на белорусской территории, зачем Кремль пытается "качать" Польшу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Москва и Минск пытаются внести раскол в отношениях между Киевом и Варшавой

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что в военно-оперативном смысле вагнеровцы угрозы сейчас не представляют. Но они, предупреждает он, вполне могут использоваться Россией для того, что пугать НАТО угрозой прямой войны – если для этого, по мнению Кремля, созреют какие-то условия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"История с возможным открытием польского фронта, на самом деле, связана с тем, что РФ важно, чтобы не появилась коалиция вне НАТО (прежде всего, со стороны Польши, Литвы, ряда других центрально-европейских и восточноевропейских стран) для военной помощи Украины. В том числе в рамках возможной военно-полицейской миссии на Запад Украины (что снизит риски обстрелов). Или – помощь в сухопутных усилиях ВСУ в случае необходимости. Существует ведь польско-литовско-украинская бригада. И она может усилить наступательные возможности Украины, прежде всего, пополнением в виде живой силы", – поясняет эксперт.

И Кремль, по его мнению, пытается сделать так, чтобы Польша снизила свою активность в военной помощи Украине.

"Учитывая то, что ряд стран Западной Европы (прежде всего – Германия), а также США на данном этапе настроены на подталкивание Украины к переговорам с Россией. В отличие от тех Польши, Балтийских стран и Британии, понимающих опасность такого процесса в нынешних условиях, – отмечает Вадим Карасев. – Соответственно, Россия и Беларусь продуцируют угрозы Польше. Давая понять, что та, скажем так, не должна мешать Германии и США начинать заниматься так называемым миротворчеством".

На этом фоне, продолжает эксперт, Москва и Минск пытаются внести раскол в отношениях между Киевом и Варшавой. Особенно сейчас, учитывая непростое отношение поляков к экспорту украинского зерна по их территории.

и пытается заблокировать еще и речной – дунайский – для экспорта украинского зерна ". "Российская пропаганда будет и дальше пытаться вбивать клин между Украиной и Польшей всякого рода домыслами, – прогнозирует Вадим Карасев. – Мол, после блокировки транзита украинского зерна в Европу, Польша чуть ли не готова ввести свои войска в Западную Украину, занявшись расчленением нашей страны. И это при том, что сама Россия заблокировала нам морские коридоры

Вагнеровцы на границе – это большая угроза

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин называет размещение вагнеровцев в Беларуси удачным ходом Кремля.

Во-первых, поясняет он, появление этих боевиков там создает ряд опасностей для Украины.

"Угроза с северного направления (с Беларуси) резко возросла. Даже не имея тяжелой военной техники, вагнеровцы могут действовать в составе ДРГ. Там есть и операторы дронов, и люди, имеющие реальный боевой опыт, способные применять его против ВСУ", – отмечает полковник.

Второй момент, по его словам, заключается в том, что пригожинские наемники обучают, передают свой опыт белорусской армии. Повышают ее уровень.

Третье – ничто не мешает тем же вагнеровцам нацепить белорусские шевроны и под видом вооруженных сил РБ совершать какие-то провокации против Украины, втягивая Беларусь в эту войну.

"Момент четвертый – РФ и РБ называют себя Союзным государством, так что вагнеровцы могут получить с белорусских складов или от воинских частей всё вооружение, которое им может быть необходимо (танки, бронемашины, артиллерию, боеприпасы)", – говорит Влад Волошин.

Пятое – нахождение на территории Беларуси такого количества людей, имеющих боевой опыт, повышает напряженность на границах с Польшей и странами Балтии.

А вагнеровцы – это еще большая угроза, чем мигранты. И они успешно справляются с оттягиванием внимания на себя, демонстративно бряцая оружием на восточном фланге НАТО. Распыляя внимание, – подчеркивает эксперт. – Заявления Лукашенко в стиле вагнеровцы устали и хотят прогуляться в Жешув или Варшаву, лишь подчеркнули, на что направлена ИПСО. На то, чтобы западные страны уделяли больше внимание этому участку, отвлекаясь от Украины. Однако нахождение вагнеровцев в РБ – реальная опасность для всех приграничных с ней демократических стран (Украина, Польша, Литва, Латвия)". "Напомню о мигрантском кризисе, которые в 2021 году с территории РБ организовал для них Кремль, массово завозя туда мигрантов с того же Ирака

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Путин перешел к прямому шантажу стран НАТО – при чем здесь вагнеровцы.



