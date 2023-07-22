Кто поставит ультиматум Путину – кого нужно подключать к переговорам по зерновой сделке

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, пытаясь решить проблему со срывом россиянами зернового соглашения. Пока от Турции особой помощи в этом направлении нет. Скорее она озвучивает российские требования, которые способны реанимировать работу морского зернового коридора. Тем временем стало известно, что РФ дополнительно заминировала подходы к украинским портам. Как ситуация может развиваться дальше? Какое решение видится наиболее вероятным? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников
Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что на сегодняшний день наиболее вероятна та модель, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский.
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Об этом же, продолжает он, свидетельствует поручения, которые даны Зеленским командующему флотом и главкому ВСУ – проработать варианты безопасного функционирования морского зернового коридора
То есть, констатирует он, Турции не выгодно уступать контроль над Черным морем россиянам. А потому, прогнозирует эксперт, в августе, после переговоров Эрдогана с Путиным, последнего, скорее всего, поставят перед фактом, что зерновой коридор с осени будет функционировать под защитой турецкого военно-морского флота. И под эгидой ООН.
России, уверен эксперт, не останется иного выхода, кроме – либо вернуться в сделку, либо смирится с ситуацией, что та продолжит действовать и без нее.
Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев рассуждает так:
По мнению эксперта, Эрдоган, который активно торгует с РФ, возможно, преувеличивает свою роль в договоренностях.
Эксперт не сомневается, что украинское зерно рано или поздно вновь пойдет морскими путями. Пока же, отмечает он, идет подковерная игра, в которой некоторые мировые лидеры ведут себя, мягко говоря, не хорошо.
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