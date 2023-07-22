Кто поставит ультиматум Путину – кого нужно подключать к переговорам по зерновой сделке

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, пытаясь решить проблему со срывом россиянами зернового соглашения. Пока от Турции особой помощи в этом направлении нет. Скорее она озвучивает российские требования, которые способны реанимировать работу морского зернового коридора. Тем временем стало известно, что РФ дополнительно заминировала подходы к украинским портам. Как ситуация может развиваться дальше? Какое решение видится наиболее вероятным? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Турции не выгодно уступать контроль над Черным морем россиянам

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что на сегодняшний день наиболее вероятна та модель, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Напомню, что Стамбульская инициатива (Черноморское соглашение, зерновое соглашение) состояла из двух блоков договоренностей. Первый – соглашение между Украиной, Турцией и ООН. Второй – между РФ, Турцией и ООН. В данный момент Россия вышла из своей части сделки. Но соглашение, которое подписали между собой Украина, Турция и ООН, продолжает действовать. И, если мы сможем найти с Турцией и ООН формат безопасности зернового коридора, он может продолжить работу, скажем так, в одностороннем порядке. Без участия России. Именно об этом говорил президент Зеленский", – отмечает эксперт.

Об этом же, продолжает он, свидетельствует поручения, которые даны Зеленским командующему флотом и главкому ВСУ – проработать варианты безопасного функционирования морского зернового коридора

"Учитывая геополитическое доминирование Турции, то, что она становится одним из ведущих игроков в Черном море, можно предположить, что именно такой формат и будет применен. Ведь Турция не просто модерировала работу зернового коридора почти год. Для нее это стало еще и отличным военно-морским учением по сопровождению судов, разминированию акватории и так далее. К тому же, Эрдоган стремится конвертировать данное геополитическое доминирование в набор профитов для своей страны. Это, в том числе, деньги, которые Турция получала от функционирования зернового коридора в виде комиссии, это и украинское аграрное сырье для нее", – поясняет Алексей Кущ.

То есть, констатирует он, Турции не выгодно уступать контроль над Черным морем россиянам. А потому, прогнозирует эксперт, в августе, после переговоров Эрдогана с Путиным, последнего, скорее всего, поставят перед фактом, что зерновой коридор с осени будет функционировать под защитой турецкого военно-морского флота. И под эгидой ООН.

России, уверен эксперт, не останется иного выхода, кроме – либо вернуться в сделку, либо смирится с ситуацией, что та продолжит действовать и без нее.

К процессу необходимо подключать конечных интересантов, речь о Лиге Африканских стран, Лиге Азиатских стран

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев рассуждает так:

"Всё происходящее вокруг зерновой сделки демонстрирует, что никаких действенных механизмов влияния ни на Путина, ни на Россию в целом, миру до сих пор не удалось наработать".

По мнению эксперта, Эрдоган, который активно торгует с РФ, возможно, преувеличивает свою роль в договоренностях.

"К процессу необходимо подключать конечных интересантов, – считает Андрей Рязанцев. – Речь о Лиге Африканских стран, Лиге Азиатских стран, которым важно, чтобы зерно выходил за пределы Украины морскими путями, спасая мир от голода. Пусть они ставят ультиматумы Путину. Пусть они его прессуют. А рычаги у них есть. И экономические, и политические".

Эксперт не сомневается, что украинское зерно рано или поздно вновь пойдет морскими путями. Пока же, отмечает он, идет подковерная игра, в которой некоторые мировые лидеры ведут себя, мягко говоря, не хорошо.

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