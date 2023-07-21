РФ дополнительно заминировала подходы к украинским портам: в ВСУ отреагировали

Впервые в Белом доме озвучили информацию о том, что Россия дополнительно заминировала подходы к украинским портам в Черном море. В Силах обороны прокомментировали эту информацию, подчеркнув, что оккупанты могут проводить минирование только на временно оккупированных портах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк.

Порты в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, к портам, которые сегодня находятся под временным контролем противника по понятным причинам Украина не имеет доступа. Поэтому противник действительно может там проводить минирование.

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"Они могут себе такое позволить, поскольку они фактически превратили Украину в самую заминированную страну мира. Сейчас они действительно могут это делать. Но что касается портов, которые находятся на контролируемом Украиной берегу, то такого не происходит", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что курсирование судов оставалось только в нормах "зернового соглашения". То есть исключительно согласованные со Стамбульским координационным центром суда могли следовать по нанесенному маршруту по соответствующему разрешению. Другой навигации не происходило.

"То, что сейчас они провозглашают об опасности в Черном море, они пытаются провозгласить на весь мир свое господство в Черном море. И продолжают терроризировать Украину даже в экономическом смысле", — подчеркнула спикер.

Гуменюк напомнила, что в России заявили о том, что все суда, которые будут направляться в порты Украины, являются для них военной целью.

"На что получили зеркальное заявление нашего Минобороны. Что все, что помогает врагу, является его логистика и должно быть уничтожено. Как государство, соблюдающее нормы, законы и обычаи ведения войны, мы имеем право поражать все, что оказывает помощь нашему врагу", — отметила она.

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