logo

BTC/USD

29899.07

ETH/USD

1895.52

LTC/USD

92.46

USD/UAH

37.15

EUR/UAH

41.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ дополнительно заминировала подходы к украинским портам: в ВСУ отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ дополнительно заминировала подходы к украинским портам: в ВСУ отреагировали

Наталья Гуменюк отметила, порты, которые остаются контролируемы Украиной, Россия не может заминировать

сегодня, 14:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Впервые в Белом доме озвучили информацию о том, что Россия дополнительно заминировала подходы к украинским портам в Черном море. В Силах обороны прокомментировали эту информацию, подчеркнув, что оккупанты могут проводить минирование только на временно оккупированных портах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк.

РФ дополнительно заминировала подходы к украинским портам: в ВСУ отреагировали

Порты в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, к портам, которые сегодня находятся под временным контролем противника по понятным причинам Украина не имеет доступа. Поэтому противник действительно может там проводить минирование.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Они могут себе такое позволить, поскольку они фактически превратили Украину в самую заминированную страну мира. Сейчас они действительно могут это делать. Но что касается портов, которые находятся на контролируемом Украиной берегу, то такого не происходит", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что курсирование судов оставалось только в нормах "зернового соглашения". То есть исключительно согласованные со Стамбульским координационным центром суда могли следовать по нанесенному маршруту по соответствующему разрешению. Другой навигации не происходило.

"То, что сейчас они провозглашают об опасности в Черном море, они пытаются провозгласить на весь мир свое господство в Черном море. И продолжают терроризировать Украину даже в экономическом смысле", — подчеркнула спикер.

Гуменюк напомнила, что в России заявили о том, что все суда, которые будут направляться в порты Украины, являются для них военной целью.

"На что получили зеркальное заявление нашего Минобороны. Что все, что помогает врагу, является его логистика и должно быть уничтожено. Как государство, соблюдающее нормы, законы и обычаи ведения войны, мы имеем право поражать все, что оказывает помощь нашему врагу", — отметила она.

Читайте также на портале "Комментарии" — подействует ли шантаж Кремля с обстрелами Украины – что будет с зерновой сделкой.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!