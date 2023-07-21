РФ дополнительно заминировала подходы к украинским портам: в ВСУ отреагировали

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Кравцев Сергей
Впервые в Белом доме озвучили информацию о том, что Россия дополнительно заминировала подходы к украинским портам в Черном море. В Силах обороны прокомментировали эту информацию, подчеркнув, что оккупанты могут проводить минирование только на временно оккупированных портах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк.
Порты в Украине. Фото: из открытых источников
Спикер отметила, к портам, которые сегодня находятся под временным контролем противника по понятным причинам Украина не имеет доступа. Поэтому противник действительно может там проводить минирование.
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Она отметила, что курсирование судов оставалось только в нормах "зернового соглашения". То есть исключительно согласованные со Стамбульским координационным центром суда могли следовать по нанесенному маршруту по соответствующему разрешению. Другой навигации не происходило.
Гуменюк напомнила, что в России заявили о том, что все суда, которые будут направляться в порты Украины, являются для них военной целью.
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