Подействует ли шантаж Кремля с обстрелами Украины – что будет с зерновой сделкой

После одностороннего выхода из зерновой сделки, Россия не только начала атаки на портовую инфраструктуру Украины и склады с зерном, но и угрожает уничтожать все суда, которые будут идти в украинские порты. В свою очередь, Минобороны Украины предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских, находящихся на временно оккупированной территории, могут рассматриваться нами как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". О чем говорит происходящее и к чему может привести? Какая третья сила способна вмешаться в ситуацию, сделав Черное море безопаснее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

По сути, происходит выкручивание рук, попытка показать, что без России – ничего не будет

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер подчеркивает, что на сегодняшний день очевидно – спасти зерновую сделку и в принципе украинский экспорт морем может ряд факторов.

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Во-первых, значительное усиление наше системы ПВО и ПРО, особенно юга.

"И в этом направлении сейчас нужно работать с западными партнерами. Поясняя, что уничтожается не только портовая инфраструктура, но и зерновые терминалы, вся инфраструктура аграрной промышленности, которую нелегко восстановить. Что угрожает голодом, кризисом, для всего мира, – подчеркивает эксперт. – Мы не можем зависеть от настроения Кремля. От его "хотелок". К сожалению, союзники не готовы на военное сопровождение наших судов, на усиление своего присутствия в Черном море. На некие более радикальные меры. Потому следует убеждать их дать нам самим средства защиты не только морских путей, но и всей аграрной инфраструктуры Украины от российских ударов".

Во-вторых, продолжает Евгения Габер, есть турецкий фактор. А именно – если президент Эрдоган решит занять жесткую позицию.

"Пока этого не просматривается, – отмечает она. – Когда стало известно, что РФ разорвала зерновое соглашения, Эрдоган находился в туре по странам Персидского залива (Катар, ОАЭ). Очевидно, что первоочередная задача у него сейчас – решать проблемы турецкой экономики. И именно этими потребностями продиктованы эти визиты. Но когда Эрдоган вернется в Турцию, он, скорее всего, позвонит Путину. Либо встретиться с ним в августе, ведь уже приглашал приехать. И точно озвучит свои аргументы, почему зерновая сделка должна работать".

По нынешним заявлениям со стороны России видно, что она готова вернуться в сделку, если будут выполнены ее условия, подчеркивает Евгения Габер. То есть, страна-агрессор не сжигает мосты. Но хочет более выгодных для себя условий.

"Речь об отмене или ослаблении санкций (логистика, поставки запчастей якобы для сельхозтехники, хоть понятно, что для военных целей). По сути, происходит выкручивание рук. Попытка показать, что без России — ничего не будет. И выкатывается список "хотелок". Турция, скорее всего, будет пояснять, что есть определенные рычаги влияния на РФ. В том числе экономически, когда можно регулировать интенсивность торговли с Россией, включая "серый экспорт", который идет туда через Турцию. Это может сработать. Приведя к условному компромиссу. К примеру, чтобы бросить какую-то кость РФ, Турция согласует с Западом возвращение одного из банков страны-агрессора в систему SWIFT. И при этом РФ пообещает не атаковать суда, вернуться в соглашение. Скорее всего, уже в августе мы увидим некие шаги в данном направлении", – прогнозирует эксперт.

Шансы на то, что кто-то – США, Турция и далее по списку – начнут эскортировать зерновые конвои на сегодня, увы, минимальны

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков рассуждает так:

"После выхода недоимперии из "зерновой сделки" и последующих грозных заявлений со стороны РФ и Украины в мире поднялся изрядный ажиотаж. Но он представляется преувеличенным. Стороны не располагают практическими возможностями для того, чтобы развернуть серьезную морскую войну".

При этом, отмечает эксперт, шансы на то, что кто-то – США, Турция и далее по списку – начнут эскортировать зерновые конвои на сегодня, увы, минимальны.

"Разве что Великобритания совершит какую-то показательную, но разовую акцию, – предполагает Александр Кочетков. – Скорее всего, Турция и Китай как основные выгодополучатели от "зерновой сделки", усилят непубличный переговорный процесс с недоимперией. Затем ЕС удовлетворит одно из требований Кремля, в частности, возврат SWIFT для "дочки" Россельхозбанка, через которую идут расчеты. И сделка возобновится".

Эксперт напоминает, что Украина и сегодня сохраняет возможности для экспорта своего зерна сначала в Румынию – и далее по морю. Но этот маршрут, по его словам, требует проработки логистики, а также прикрытия от российских ударов с воздуха.

"Кремль явно хочет, чтобы россияне свое и украденное у нас зерно вывозили, а Украина такую возможность утратила", – констатирует Александр Кочетков.

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