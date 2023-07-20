В британской разведке назвали настоящую причину выхода России из "зерновой сделки"

В Кремле намного раньше приняли решение о том, чтобы выйти из "зернового соглашения", поскольку решили, что оно больше не отвечает интересам РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

В британской разведке напоминают, что 17 июля Россия публично заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Это фактически свело на нет безопасное соглашение, которое, несмотря на войну, гарантировало проход судов, которые экспортировали зерно из Украины.

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Теперь Россия стремится предотвратить любое торговое судоходство из украинских портов.

Британская разведка отмечает, что Россия, по всей вероятности, приняла решение выйти из соглашения некоторое время назад, поскольку решила, что она больше не отвечает ее интересам.

При этом страна-агрессор замаскировала это дезинформацией, утверждая, что ее выход вызван беспокойством тем, что гражданские суда якобы подвергаются опасности от украинских мин, и что Украина использует зерновой коридор в военных целях. В то же время, РФ не предоставила никаких доказательств для этих утверждений.

19 июля Минобороны России заявило, что будет считать, что все приближающиеся к Украине суда перевозят оружие.

"Российский Черноморский флот, вероятно, теперь будет играть более активную роль в препятствии любой продолжающейся торговле. Однако операции по блокаде ЧФ будут подвергаться опасности со стороны украинских надводных кораблей без экипажа и крылатых ракет береговой обороны", — добавляют в разведке.

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