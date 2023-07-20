У Байдена предупредили, что Россия может предпринять новую атаку: подробности

Российские оккупационные войска могут нанести удары по гражданским судам в Черном море, и возложить вину за произошедшее на Киев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Адам Ходж, пишет "Reuters".

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В Белом доме отметили, разведка США обладает информацией о том, что Кремль распорядился установить дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать любые атаки против гражданских судов в Черном море и возложить вину за эти атаки на Украину", — подчеркнул Ходж.

Он также добавил, что 18 и 19 июля Россия нанесла удары по украинским зерновым портам в Одессе с помощью ракет и беспилотников, что привело к разрушению сельскохозяйственной инфраструктуры и уничтожению 60 тысяч тонн зерна.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены и Россия больше не гарантирует безопасность прохода судов Черным морем.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продление зерновой сделки, которую сорвала Россия, – это стратегически важный вопрос не только для Украины, но и для всего мира. Безумными действиями РФ, которые грозят продовольственным кризисом, уже начали возмущаться отдельные страны Африки (та же Кения). Турция пока держит паузу и, по данным Bloomberg, вряд ли решится сопровождать суда с зерном, как просит Украина. В свою очередь, Россия пытается продвинуть некую альтернативную идею украинскому зерновому коридору, чтобы торговать исключительно своим (или украденным в Украине) зерном. Как ситуация может развиваться дальше? Какой выход видится наиболее приемлемым для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



