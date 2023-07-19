Что происходит после прекращения зерновой сделки – может ли еще удивить Турция

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продление зерновой сделки, которую сорвала Россия, – это стратегически важный вопрос не только для Украины, но и для всего мира. Безумными действиями РФ, которые грозят продовольственным кризисом, уже начали возмущаться отдельные страны Африки (та же Кения). Турция пока держит паузу и, по данным Bloomberg, вряд ли решится сопровождать суда с зерном, как просит Украина. В свою очередь, Россия пытается продвинуть некую альтернативную идею украинскому зерновому коридору, чтобы торговать исключительно своим (или украденным в Украине) зерном. Как ситуация может развиваться дальше? Какой выход видится наиболее приемлемым для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Сейчас всё пребывает в неком подвешенном состоянии

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассуждает так:

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в том числе – порта – россияне явно делают всё, чтобы уничтожить украинскую инфраструктуру. И не дать нам возможность продолжать зерновой транзит через море. Чтобы создать на юге соответствующую противовоздушную и противоракетную оборону, нам необходимо время. И по состоянию на сегодня очевидно, что зерновой транзит морем для Украины – невозможен". "Учитывая вчерашний и сегодняшний обстрелы Одессы

По словам эксперта, дискуссии в рамках Совбеза ООН ничего не дали. А США дали понять, что не станут направлять свои военные корабли для сопровождения зерновозов с украинской продукцией.

Но пока неясно – состоится ли вообще эта встреча. Таким образом, сейчас всё пребывает в неком подвешенном состоянии", – констатирует Игорь Семиволос. "Нет пока четкой позиции Турции. Президент Эрдоган явно рассчитывает на встречу с Путиным, чтобы убедить того продолжить зерновое соглашение

Он уверен, что Украина попытается обеспечить более активную транспортировку по суше и рекам. Но это, акцентирует эксперт, намного меньший объем, чем морские пути.

Как будет решен вопрос – станет ясно в ближайшие недели-месяц, считает Игорь Семиволос.

Позиция официальной Анкары намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркивает, что наибольшим бенефициаром зерновой сделки являлась Турция.

"Она очень заинтересована в сохранении украинского хаба. Альтернативное российское зерно не может перекрыть те объемы, которые поставляла и может поставить Украина. И точно не сможет закрыть проблематику, которая на сегодня существует по странам той же Северной Африки", – поясняет эксперт.

По сути, продолжает он, альтернативы украинскому зерну в данном регионе нет. Не сможет РФ, даже за счет ворованного у нас зерна, поставлять 35-40 дополнительных млн тонн на внешние рынки, что приведет к росту мировых цен на зерно и продукты из него, предупреждает Олег Пендзин.

Он напоминает, что Турция позиционирует себя как регионального лидера. Но, акцентирует эксперт, не имея за плечами кейса зерновой сделки, региональным лидером она не станет. Потому что продовольствие — самый серьезный аргумент.

И тут Турция может оказаться под вторичными санкциями от Европы и США, с которыми у нее в последнее время не всё гладко. Потому турки будут очень осторожны", – считает эксперт. "При этом надо понимать, что, если россияне собираются поставлять некие объемы альтернативного зерна, они снова начнут выдвигать требования. Включая всё то же снятие или ослабление санкций

На сегодня, отмечает он, учитывая достаточно жесткую позицию ЕС касательно РФ, именно Турция остается своеобразным тихим штрейкбрехером (лицо, как правило, нанимаемое администрацией на стороне для продолжения работы во время всеобщей забастовки). Ведь, несмотря на формальное осуждение российской агрессии против Украины, она поддерживает нормальные отношения с РФ, даже увеличила с ней торговлю. К тому же, строит силами "Росатома" на своей территории АЭС, активно закупает нефть страны-агрессора (не как Индия и Китай, но тоже немало — объемы выросли за 2022 года в 2,5 раза).

"Добавим к этому, что Турция является рекреационным центром (местом отдыха и проживания) для немалого количества россиян, а также – транзитной страной для "серого импорта", идущего в РФ. А Босфор, контролируемый Турцией, является горлышком бутылки под названием Черное море. И без этого горлышка, Черное море, по сути – озеро", – подчеркивает Олег Пендзин.

Исходя из этого, он считает важным понимать, что позиция официальной Анкары намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. А зависимость РФ от хороших отношений с Турцией — достаточно велика.

из части сделки, которую заключила с Турцией и ООН. Украина заключила соглашение с этими же субъектами — и свою часть соглашения не меняла". "Эрдоган еще не сказал последнего слова, – уверен эксперт. – Похоже, ожидая августовской встречи с Путиным. На которой будет аргументировать необходимость продления зерновой сделки. Напомню, что РФ вышла

По мнению Олега Пендзина, вряд ли турки будут обострять ситуацию – и начинать военное сопровождение танкеров с зерном.

"Пока не закончены дипломатические варианты, Турция не станет бряцать оружием, – считает эксперт. – Но может пойти на этот шаг, ели Эрдоган не договорится с Путиным. И, если это случится, последствия для России будут куда более печальными, чем для Турции, являющейся не только важным экономическим партнером РФ, но и страной-членом НАТО. Так что, скорее всего, Путин пойдет на компромиссы — и мы увидим возобновление зерновой сделки в августе".

Уже не раз говорилось – недостаточно Турции и формального представительства ООН для нормальной работы морского зернового коридора из Украины

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко абсолютно согласен с тем, что сказал президент Зеленский касательно зернового соглашения. Оно, акцентирует эксперт, действительно, имеет стратегическое значение не только для нашей державы, но и для всего мира.

"Очень много людей в мире страдают от голода. И Украина всегда спасала их от голодной смерти. Не раз это озвучивали разного уровня политические деятели разных стран на разных площадках. Но РФ и лично Путин на это не реагируют", – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что не раз говорил – недостаточно Турции и формального представительства ООН для нормальной работы морского зернового коридора из Украины.

"К данному процессу должны привлекаться такие страны как Франция и Великобритания. Дело в том, – поясняет Леонид Козаченко, – что наиболее (от сперва блокирования, а потом и срыва зернового соглашения) страдают африканские страны — постколониальные двух указанных европейских держав. Соответственно, Лондон и Париж могли бы активно подключиться к решению данной проблемы. Акцентируя, что гарантируют ненападение Украины на РФ и временно оккупированные ею территории из данного морского коридора. Поставить там свои военные корабли и открыть все украинские зерновые терминалы, в том числе, в Николаеве. Турция тоже могла бы приобщиться к этому вполне логичному процессу".

К сожалению, никто этого не делает, констатирует эксперт.

"Искать какие-то другие варианты можно. Но они обходятся дороже и дольше по времени. И пока у нас тут портятся запасы зерна, где-то умирают от голода люди. Нам важно получить возможность экспортировать всё, что имеем. Всевозможными путями", – уверен Леонид Козаченко.

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