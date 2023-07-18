Почему по зерновой сделке еще свое слово скажет Эрдоган – кто готов бросить вызов РФ

В ответ на то, что Россия в одностороннем порядке разорвала зерновую сделку, президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН и Турции продлить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате, без РФ. Внятного ответа пока нет. Турция намерена продолжить переговоры с РФ. Со стороны ЕС звучит очередная обеспокоенность. В США к решительным мерам, похоже, тоже не готовы. Что можно сказать о ситуации на данный момент, исходя из реакции сторон? Как прекратить российский беспредел в Черном море? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников
Эрдоган вполне может вновь уломать Путина вернуться к зерновому соглашению
Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук акцентирует, что наш МИД абсолютно правильно напоминает о существовании двух соглашений в ракурсе зерновой сделки. Одно – между Украиной, Турцией и ООН. Второе – между Россией, Турцией и ООН.
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"И, если РФ выходит со своего зернового соглашения, остается второе, которое другие два субъекта, кроме Украины (а именно — Турция и ООН) должны выполнять, – поясняет эксперт. – Плюс – Турция ранее не раз заявляла, что она намерена обеспечивать безопасность данного зернового коридора. Турецкие военно-морские силы в разы сильнее, чем российский Черноморский флот. И у них более, чем хватает сил и средств для всего необходимого".
К тому же, продолжает Михаил Макарук, для Эрдогана это еще и — дело международного престижа. Доказательство, что он стратегический игрок, который может выполнять свои обещания.
"Посмотрим, что будет дальше. Но пока всё выглядит как вызов именно Эрдогану, который вполне может вновь уломать Путина – в телефонных разговорах или иным путем. И зерновая сделка заработает. Осенью прошлого года Эрдоган более жестко отвечал Путину, потому что у турецкого лидера впереди были выборы (которые он вновь выиграл в мае-2023
), надо было играть роль супермена. А сейчас можно действовать более мягко", – считает эксперт.
Интересен, по его словам, и такой момент. На конец июля в РФ намечен саммит Россия-Африка.
"И что там будут россияне рассказывать африканцам, по которым, в первую очередь, ударит прекращение зерновой сделки? Чем Москва попробует накормить гостей? Понятно, что россияне пытаются залезть в страны третьего мира, увеличить там свое влияния, действуя по советским стандартам внешней политики. Но при этом РФ своей игрой вокруг зерновой сделки сама себе стреляет в ногу", – отмечает Михаил Макарук.
Он не исключает вероятности того, что до саммита или в процессе Россия вновь согласится на зерновое соглашение под соусом "помощи братским африканским народам".
Нам нужно думать об усилении своих позиций с помощью стран, которые реально готовы бросить вызов России
Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:
"Ситуация с Черным морем, с продовольственной безопасностью, с собственно безопасностью в нашем регионе, зависит от одного наиважнейшего фактора – победы ВСУ над агрессивной Россией. И когда мы видим саммит НАТО
, в процессе которого члены блока не демонстрируют достаточную решительность в быстрой нейтрализации главной угрозы в виде РФ (при том, что эта страна уже много раз показала свою слабость и является бумажным тигром, колоссом на глиняных ногах), нам нужно думать об усилении своих позиций с помощью стран, которые реально готовы бросить вызов России. К примеру, Турции, Великобритании, Польши, стран Балтии, возможно, Южной Кореи. Надеяться на некую решимость НАТО как блока, похоже, не приходится. Озабоченностью и заявлениям войну не выиграешь".
По мнению эксперта, вскоре мы можем увидеть новые грани турецко-украинских отношений. Ведь Турция, акцентирует он, явно заинтересована в демилитаризации Черного моря, в продолжении функционирования зернового соглашения.
"Эрдоган, конечно, политик непростой, но подходы искать надо, – уверен Ярослав Романчук. – Главное, подчеркиваю, это поле боя. Нам нужно больше оружия. Причем резервы следует искать внутри страны. В том числе направляя бюджетные средства именно на ВПК, а не на некие странные проекты, которые вызывают серьезное общественное негодование".
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