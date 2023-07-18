Почему по зерновой сделке еще свое слово скажет Эрдоган – кто готов бросить вызов РФ

В ответ на то, что Россия в одностороннем порядке разорвала зерновую сделку, президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН и Турции продлить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате, без РФ. Внятного ответа пока нет. Турция намерена продолжить переговоры с РФ. Со стороны ЕС звучит очередная обеспокоенность. В США к решительным мерам, похоже, тоже не готовы. Что можно сказать о ситуации на данный момент, исходя из реакции сторон? Как прекратить российский беспредел в Черном море? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

Эрдоган вполне может вновь уломать Путина вернуться к зерновому соглашению

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук акцентирует, что наш МИД абсолютно правильно напоминает о существовании двух соглашений в ракурсе зерновой сделки. Одно – между Украиной, Турцией и ООН. Второе – между Россией, Турцией и ООН.

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"И, если РФ выходит со своего зернового соглашения, остается второе, которое другие два субъекта, кроме Украины (а именно — Турция и ООН) должны выполнять, – поясняет эксперт. – Плюс – Турция ранее не раз заявляла, что она намерена обеспечивать безопасность данного зернового коридора. Турецкие военно-морские силы в разы сильнее, чем российский Черноморский флот. И у них более, чем хватает сил и средств для всего необходимого".

К тому же, продолжает Михаил Макарук, для Эрдогана это еще и — дело международного престижа. Доказательство, что он стратегический игрок, который может выполнять свои обещания.

надо было играть роль супермена. А сейчас можно действовать более мягко", – считает эксперт. "Посмотрим, что будет дальше. Но пока всё выглядит как вызов именно Эрдогану, который вполне может вновь уломать Путина – в телефонных разговорах или иным путем. И зерновая сделка заработает. Осенью прошлого года Эрдоган более жестко отвечал Путину, потому что у турецкого лидера впереди были выборы (которые он вновь выиграл в мае-2023 ),

Интересен, по его словам, и такой момент. На конец июля в РФ намечен саммит Россия-Африка.

"И что там будут россияне рассказывать африканцам, по которым, в первую очередь, ударит прекращение зерновой сделки? Чем Москва попробует накормить гостей? Понятно, что россияне пытаются залезть в страны третьего мира, увеличить там свое влияния, действуя по советским стандартам внешней политики. Но при этом РФ своей игрой вокруг зерновой сделки сама себе стреляет в ногу", – отмечает Михаил Макарук.

Он не исключает вероятности того, что до саммита или в процессе Россия вновь согласится на зерновое соглашение под соусом "помощи братским африканским народам".

Нам нужно думать об усилении своих позиций с помощью стран, которые реально готовы бросить вызов России

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

в процессе которого члены блока не демонстрируют достаточную решительность в быстрой нейтрализации главной угрозы в виде РФ (при том, что эта страна уже много раз показала свою слабость и является бумажным тигром, колоссом на глиняных ногах), нам нужно думать об усилении своих позиций с помощью стран, которые реально готовы бросить вызов России. К примеру, Турции, Великобритании, Польши, стран Балтии, возможно, Южной Кореи. Надеяться на некую решимость НАТО как блока, похоже, не приходится. Озабоченностью и заявлениям войну не выиграешь". "Ситуация с Черным морем, с продовольственной безопасностью, с собственно безопасностью в нашем регионе, зависит от одного наиважнейшего фактора – победы ВСУ над агрессивной Россией. И когда мы видим саммит НАТО

По мнению эксперта, вскоре мы можем увидеть новые грани турецко-украинских отношений. Ведь Турция, акцентирует он, явно заинтересована в демилитаризации Черного моря, в продолжении функционирования зернового соглашения.

"Эрдоган, конечно, политик непростой, но подходы искать надо, – уверен Ярослав Романчук. – Главное, подчеркиваю, это поле боя. Нам нужно больше оружия. Причем резервы следует искать внутри страны. В том числе направляя бюджетные средства именно на ВПК, а не на некие странные проекты, которые вызывают серьезное общественное негодование".

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