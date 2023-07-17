Может ли Россия вернуться к зерновой сделке – кто может вмешаться в ситуацию

Россия заявила, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены. Она перестанет функционировать с 18 июля, спустя почти год работы. Президент Турции Реджеп Эрдоган, ранее довольно жестко отбивающий подобные российские удары по соглашению, в этот раз сказал всего лишь, что намерен обсудить зерновую сделку во время ожидающегося визита Путина в Турцию, а также по телефону. И не исключил, что возобновление работы зернового коридора возможно еще до начала августа. О чем говорит происходящее? Есть ли рычаги влияния на РФ – или мир пойдет на ее очередной шантаж? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Можем говорить скорее о приостановке функционирования зерновой сделки

Директор Украинского института политики Руслан Бортник напоминает – Россия не раз предупреждала, что не планирует продлевать зерновую сделку. Ситуация с новой атакой на Крымский мост дала, по его мнению, дополнительным поводом для этого непродления.

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"Что касается Турции – она явно пыталась найти компромиссные модели, при которых РФ согласилась бы на продление соглашения. Но, похоже, это не увенчалось успехом, – отмечает эксперт. – Не исключено, что Россия нашла некие компенсационные механизмы для Турции. Заключила, к примеру, специальное соглашение об экспорте своего зерна через турецкую территорию. Что позволит Турции сохранить прибыль от работы зернового хаба, а также сохранить (или усилить) влияние на Ближнем Востоке, в странах Африки, куда турецкие компании активно продают зерно. Похоже, что Эрдоган с Путиным договорились".

В то же время, продолжает Руслан Бортник, рост цен на зерно, который уже сегодня наблюдается на мировых рынках (на 4%) волнует других глобальных игроков. Тот же Китай, активно развивающий свое присутствие в странах Африки.

"Любое повышение цен на зерно, муку, хлеб – там очень политически чувствительно. И может привести к дестабилизации беднейших африканских стран. Думаю, что Китай, европейские страны будут искать механизмы коммуникации с Москвой. И оказывать на нее давление с целью возобновления работы зерновой сделки. Так что можем говорить скорее о приостановке ее функционирования", – считает политолог.

Он акцентирует, что с 28 июня РФ не выдала ни одного разрешения в рамках зерновой сделки. Фактически заблокировав ее уже тогда.

с части своей банковской и транспортной системы. Чтобы более свободно захватывать те рынки, которые сейчас теряет Украина. Но Запад, похоже, не готов, делать такие исключения, – поясняет Руслан Бортник. – В свою очередь, Россия продолжает делать всё, чтобы нанести максимальный ущерб украинской экономике. Напомню, что реализация зерновой сделки позволила нашей стране заработать от 10 до 14 млрд долларов. Всё, что происходит сейчас, это – элемент войны против Украины, а также глобального противостояния за зерновые, продовольственные рынки в мире". "Понятно, что Россия требует снятия санкций

Зерновой коридор может начать функционировать без участия самой России

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян поделился таким комментарием:

"Вероятно, будут задействованы дополнительные механизмы самим Эрдоганом. Следует также отметить, что психологически все уже готовы к альтернативным способам экспорта. Именно поэтому России не удается выторговать, что хочет. Но она продолжает поднимать ставки".

В ответ, считает эксперт, РФ может получить то, что уже было осенью на фоне подобного шантажа. А именно – рассмотрение функционирования зернового коридора без участия России.

"Для Украины происходящее, безусловно, неприятно. Но не критично, – считает Олег Саакян. – Ведь уже наращены альтернативные пути экспорта (через железную дорогу, автопути, есть идеи касательно морских перевозок с одного из украинских портов – вне зависимости от действия зернового соглашения)".

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