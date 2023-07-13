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Продолжение зерновой сделки: СМИ узнали, на какие уступки РФ предлагает пойти генсек ООН

По информации Reuters, генсек ООН предложил Путину подключить банк к SWIFT ради продления зерновой сделки

сегодня, 09:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Стоит согласиться с требованием президента России Владимира Путина и подключить подсанкционный Россельхозбанк к системе SWIFT в обмен на продление зернового соглашения. Как передает портал "Комментарии", с таким предложением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш, пишет "Reuters".

Продолжение зерновой сделки: СМИ узнали, на какие уступки РФ предлагает пойти генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников

По данным источников агентства, Гутерриш предложил Путину, чтобы Россия продлила сделку по черноморскому зерну на несколько месяцев, дав ЕС время для подключения дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT.


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Гутерриш направил Путину письмо, в котором предложил пути дальнейшего облегчения российского экспорта продовольствия и удобрений и обеспечения продолжения поставок украинского зерна по Черному морю, заявил накануне представитель ООН.

"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море", — заявил журналистам официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Он не сообщил подробностей о предложении, но добавил, что Гутерриш взаимодействует со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу и готов продолжить обсуждение своего предложения с Россией.

Отметим, еще раньше стало известно о том, что Европейский Союз рассматривает возможность пойти на требования москвы и отменить часть санкций для "Россельхозбанка" (что позволит восстановить РФ связь с международной финансовой сетью Swift) для продления зернового соглашения. Как оцениваете перспективы такого шага и продление Черноморского (Стамбульского) соглашения, срок действия которого истекает 17 июля? Стоит ли идти на российский шантаж? Есть ли шанс как-нибудь по-другому продлить договоренности? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/un-chief-sends-putin-proposal-keep-black-sea-grain-deal-alive-2023-07-12/
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