РФ хочет возобновить связь с SWIFT или заблокировать зерновую сделку: может ли на это пойти Запад

Европейский Союз рассматривает возможность пойти на требования москвы и отменить часть санкций для "Россельхозбанка" (что позволит восстановить РФ связь с международной финансовой сетью Swift) для продления зернового соглашения. Как оцениваете перспективы такого шага и продление Черноморского (Стамбульского) соглашения, срок действия которого истекает 17 июля? Стоит ли идти на российский шантаж? Есть ли шанс как-нибудь по-другому продлить договоренности? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

РФ хочет возобновить связь с SWIFT. Фото: из открытых источников

Мир и в частности Европа должны быть жестче, занять твердую позицию и не торговаться с РФ

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета (УАР) Денис Марчук подчеркивает:

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"Действие Черноморской зерновой инициативы – это не только о продовольствии, это о безопасности мира. Вопрос следует рассматривать не только в рамках Стамбульского соглашения, а с позиций безопасности движения в Черном море".

По мнению эксперта, мир и в частности Европа должны быть жестче, занять жесткую позицию и не торговаться с РФ.

"Вместо этого следует поддержать ВСУ оружием и, возможно, думать о конвое: (гуманитарном или военном) для коммерческих кораблей, если россия будет и дальше угрожать судам в Черном море", – отмечает Денис Марчук.

Россияне просто блефуют, им это зерновое соглашение нужно больше, чем Украине

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что у россиян нет шансов не продлить зерновую сделку.

"У них накопилось достаточно много зерна старого урожая, которое они уже не могут продать в арабские страны, потому что там с июля зерно прошлого урожая перестают покупать. В исламских странах достаточно серьезные санитарные нормы, не позволяющие покупать старое зерно, – объясняет эксперт. – Поэтому россияне просто блефуют, им это зерновое соглашение нужно больше, чем Украине".

Происходящее сейчас, по мнению Виталия Шапрана, – попытка со стороны России выторговать себе приемлемые условия для ведения торговли не только зерном, но и вероятно продукцией двойного назначения.

"Думаю, что нашим партнерам стоит настаивать, что санкции не имеют обратной силы, пока идет война. А соглашение по зерновому коридору россияне должны подписать без дополнительных условий, потому что получат новые ответные санкции, которые не позволят продать зерно нового урожая. Переговоры с россиянами по поводу зернового коридора нужно вести с позиции силы, без каких-либо уступок", – констатирует эксперт.

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