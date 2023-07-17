О чем говорят новые взрывы на Крымском мосту – куда может повернуть ситуация

В ночь на 17 июля произошли новые взрывы на Крымском мосту. Со стороны официальных представителей украинских спецслужб и Минобороны звучат туманные заявления по этому поводу. Неофициально сообщается, что это могла быть спецоперация военно-морских сил ВСУ и СБУ с помощью надводных дронов. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Российская пропаганда станет использовать ситуацию для оправдания срыва зерновой сделки

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

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"Спецоперации выполняются, исходя из возможностей. Появилась возможность – и, как неофициально сообщается, СБУ совместно с военно-морскими силами, ей воспользовались. Крымский мост постоянно заявлялся как законная цель ВСУ. Так что тут ничего экстраординарного нет".

Вопрос в том, продолжает эксперт, насколько всё серьезно. Пока поступает противоречивая информация о повреждениях. Железнодорожное сообщение по мосту, вроде бы, продолжается. А легковые автомобили якобы смогут выехать с территории полуострова в ближайшее время исключительно на пароме, тогда как грузовые – только через альтернативный маршрут (контролируемые оккупантами части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей).

Но, опять-таки, тут решают всё не те или иные удары по российской инфраструктуре и реакция на это со стороны Кремля, а то, готов ли Путин идти на обострение отношений с Турцией (заинтересованной, как и Украина, в функционировании морского зернового коридора) или нет". "Так что пока не ясно, насколько удастся задержать транспортные перевозки вооружений через Крымский мост, – отмечает Алексей Голобуцкий. – Ну, а ситуацию, безусловно, российская пропаганда станет использовать для оправдания срыва зерновой сделки

Россиянам всё более явно дают понять – пора привыкать к тому, что Крым придется вернуть

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов акцентирует, что Крымский мост – легитимная цель для украинской армии. Но не факт, что в происшедшем однозначно следует искать именно этот след.

"Крым незаконно аннексирован РФ. Временно… И мост построен также незаконно. Через него едут не только гражданские (нелегитимно попадая на полуостров), но и – в большом количестве – военные грузы. Это – серьезное звено военной логистики страны-агрессора", – подчеркивает эксперт.

По его словам, исходя из вышесказанного, бить по данному объекту мы не просто имеем право, но и – обязаны.

Он напоминает, что военные эксперты уже не раз отмечали – защищать Крым очень сложно. И проблемы с Крымским мостом усугубят ситуацию.

"Кроме военного, есть и психологический фактор. Россиянам всё более явно дают понять – пора привыкать к тому, что Крым придется вернуть. А тем, кто перебрался туда за время оккупации – готовиться покинуть полуостров, пока есть возможность. Ведь очевидно, что проблемы с приближением деоккупации для них будут лишь нарастать. Из Крыма россиянам придется бежать. Как бежали из Херсона, как будут уходить со всей территории Украины. Нам нужно просто запастись терпением – и максимально поддерживать украинскую армию", – отмечает Николай Спиридонов.

В то же время, продолжает он, поскольку ни представители СБУ, ни представители ГУР, ни в целом Минобороны официально о своей причастности к этому не говорят, то нет и причин утверждать, что новые взрывы на Крымском мосту – дело рук Украины.

"Не стоит отметать вариант, что имеет место провокация российских спецслужб. Представители страны-агрессора, а также крымские коллаборанты уже призвали добираться в Крым через временно оккупированные части материковой Украины. И если люди прислушаются, они будут ехать по такому маршруту, где российская армия попросту сможет ими прикрыться. Традиционная для нее тактика – прикрываться гражданскими. А потом, если те окажутся под обстрелом, винить во всем Украину. Так что, исходя из такой циничной логики, Кремль мог сам устроить авантюру с подрывом Крымского моста ради осложнения контрнаступления украинской войск из-за потока гражданских машин через ту же Запорожскую область. Либо (и мы уже видим подобные месседжи), обвинив украинскую сторону, срывать зерновую сделку", – размышляет эксперт.

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