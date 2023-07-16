Перспективы переговоров Украины и РФ: о чем говорят инициативы Франции с Индией

Не прекращаются попытки уладить российско-украинскую войну дипломатическим путем. Вслед за не нашедшими отклика инициативами Китая, потом Бразилии, затем Ватикана и даже Африки, на фоне не утихающих разговоров о соответствующих попытках со стороны Запада, вырисовывается новый кейс. Появилась информация, что нейтральная Индия и Франция, которая как страна ЕС и НАТО поддерживает Украину, намерены разработать совместный план прекращения войны, развязанной Россией. И план этот якобы не будет похож на те несостоятельные предложения, которые озвучивались ранее. Могут ли Париж и Дели предложить что-то такое, что удовлетворит и Киев, и Москву? Каковы переговорные перспективы обозримого будущего (до конца года)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Эммануэль Макрон и Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Пока что условия для переговоров неблагоприятные

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, рассуждает так:

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"Мне представляется, что пока еще не настало время для переговоров. Украина будет пробовать добиться успеха на поле боя, освободив максимально возможную часть оккупированных земель. Россия, видимо, рассчитывает на то, что сможет эти территории удержать. Поэтому условия для переговоров неблагоприятные. Но возможно, что вскоре ситуация может измениться".

По мнению эксперта, нужно также посмотреть на сущность новых предложений.

"Похоже, что инициатива связана со встречей лидеров Франции и Индии. Но нужно будет понимать, действительно ли там будут какие-то рациональные новые идеи", – поясняет Владимир Дубовик.

Если Франция действует с нашего согласия как наш союзник – всё хорошо, если же нет, это вызывает определенные опасения

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран акцентирует, что любые войны всегда заканчиваются переговорами. Так было всегда, подчеркивает он. И следует понимать, что рано или поздно российско-украинская война тоже завершится переговорами.

"Мы просто пока не знаем, какой это будет формат. То ли Украина и Россия будут договариваться один на один. То ли будет широкий круг участников, когда за столом переговоров, кроме непосредственных участников конфликта, будет ряд стран – участников глобальных процессов. С моей точки зрения, это более надежный и эффективный формат. Такие прецеденты были после наполеоновских войн, после Первой и Второй мировой. Это нормальная практика. Тем более, что в результате этой войны речь пойдет не только об условиях мира между Украиной и Россией, но и, скорее всего, о смене глобальной конфигурации безопасности. Ведь и ООН, Международный Комитет Красного Креста, ряд других международных институций, показали свою неспособность эффективно реагировать на новые вызовы. И, с большой вероятностью, переговоры будут иметь более глобальный масштаб, чем фиксация условий окончания российско-украинской войны", – считает эксперт.

Очевидно, продолжает он, что, готовясь к таким кардинальным переменам, активные участники мировых процессов ведут переговоры между собой, а также с Киевом и Москвой. И каждый высказывает определенную позицию.

"Франция прощупывает другие страны (можем вспомнить апрельский визит Макрона в Китай) насчет того, каким может быть мир, исходя из французских и украинских интересов. Ну, а страны Глобального Юга (Азия, Африка, Латинская Америка) более склонны к миру на российских условиях. И они прощупывают Запад и Украину, исходя из этих позиций, – поясняет Виктор Таран. – В новой конфигурации (Франция + Индия) очень важно понять – знает ли Украина об этих переговорах? Давал ли Киев какие-то тезисы для данного процесса? Если Франция действует с нашего согласия как наш союзник – всё хорошо. Если же нет, это вызывает определенные опасения. Ведь переговоры об Украине без Украины – плохой знак".

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