В Украину приедет еще один спецпосланник с разговорами о перемирии

Киев и Москва якобы дали свое согласие на предложение Папы Римского Франциска принять его спецпосланников, чтобы обсудить возможное перемирие. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает спецпортал Ватикана Il Sismografo.

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

Портал акцентирует внимание на том, что ранее было достигнуто принципиальное согласие с обеими странами принять спецпосланников Папы. Вместе с тем, отмечается, что поднимались несколько важных вопросов, в частности, будет ли два посланника или только один на две столицы; стороны также запросили данные посланников, которые позволили бы проследить их биографии.

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Издание Il Sismografo сообщает, что предварительно в Киев отправится глава Итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Зуппи, а в Москву поедет префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти. Но до визита еще есть время, поэтому не исключено, что кандидатуру спецпредставителей будут пересмотрены.

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