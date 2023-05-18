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В Украину приедет еще один спецпосланник с разговорами о перемирии

В Киев и Москву могут прибыть спецпосланники от Папы Римского - будут обсуждать установления пермирия

сегодня, 18:12
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Автор:

Кравцев Сергей

Киев и Москва якобы дали свое согласие на предложение Папы Римского Франциска принять его спецпосланников, чтобы обсудить возможное перемирие. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает спецпортал Ватикана Il Sismografo.

В Украину приедет еще один спецпосланник с разговорами о перемирии

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

Портал акцентирует внимание на том, что ранее было достигнуто принципиальное согласие с обеими странами принять спецпосланников Папы. Вместе с тем, отмечается, что поднимались несколько важных вопросов, в частности, будет ли два посланника или только один на две столицы; стороны также запросили данные посланников, которые позволили бы проследить их биографии.


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Издание Il Sismografo сообщает, что предварительно в Киев отправится глава Итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Зуппи, а в Москву поедет префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти. Но до визита еще есть время, поэтому не исключено, что кандидатуру спецпредставителей будут пересмотрены. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в череде "миротворцев", якобы желающих остановить российско-украинскую войну – прибавление. Вслед за Китаем с его "мирным планом" и спецпредставителем, который на этой неделе начинает визиты в Украину, РФ и ЕС, вслед за неудачными потугами Европы и странными инициативами Бразилии – в дело решила вступить Африка. О чём говорит этот "парад" примирителей? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – что происходит внутри России – есть ли предпосылки, что путинский режим падет и это приведет к завершению войны против Украины. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему порталу.




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Источник: http://ilsismografo.blogspot.com/2023/05/vaticano-cardinale-matteo-zuppi-kyiv-e.html#more
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