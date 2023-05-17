Почему за миром по-африкански стоит Китай – как реагировать Украине

В череде "миротворцев", якобы желающих остановить российско-украинскую войну – прибавление. Вслед за Китаем с его "мирным планом" и спецпредставителем, который на этой неделе начинает визиты в Украину, РФ и ЕС, вслед за неудачными потугами Европы и странными инициативами Бразилии – в дело решила вступить Африка. О чём говорит этот "парад" примирителей? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Мы наблюдаем сейчас демонстрацию влияния Китая на мировую политику

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко поделился таким комментарием:

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"Очевидно, что всеми "миротворческими" инициативами дирижирует Китай. Напомню о существовании такой структуры как БРИКС (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) – межгосударственного объединения пяти государств (Бразилии, России, Индии, Китайской Народной Республики, Южноафриканской Республики). На каком-то этапе можно было говорить, что там есть некий паритет между КНР и РФ. Но сегодня очевидно, что Россия находится в подчиненном Китаю положении. И он этим пользуется. И он же подталкивает ту же Бразилию, ту же ЮАР действовать в "китайской колее", продвигая нужные на данный момент Пекину инициативы".

К сожалению, продолжает эксперт, украинская дипломатия уделяла крайне мало внимания и африканскому, и южноамериканскому вектору. В ряде стран там даже не было наших представительств. Соответственно, не было и украинского влияния там, украинского голоса. Те усилия, которые сейчас предпринимаются, не могут быстро компенсировать многолетнего вакуума, констатирует Андрей Сенченко.

"В то время, когда та же Бразилия постепенно становилась экономическим и технологическим лидером в Южной Америке, наша страна не проявляла должных инициатив для построения с ней достаточно плотных и взаимовыгодных отношений. Сейчас наступает расплата, – считает эксперт. – Если говорить об Африке, то Китай длительное время пытается там доминировать, используя исторические обиды ряда африканских стран к Западу. А КНР – это был новый игрок. С большими деньгами, интересными инвестиционными предложениями. С традиционным для него уклоном в освоение природных ресурсов. В итоге Китай неплохо укоренился в Африке. И использует это сейчас, в первую очередь, в своих политических целях. Пытаясь сменить баланс сил в мире. Так что мы наблюдаем сейчас не столько "парад миротворцев", сколько демонстрацию влияния Китая на мировую политику".

Заставить повиноваться народ, который побеждает на поле боя, вряд ли кому-то удастся

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова отмечает, что России перестало быть выгодно то, что сейчас происходит. Слишком велики потери, прежде всего, экономические и репутационные.

"Но россияне не хотят выйти из войны побежденными. И пытаются, во что бы то ни стало, заморозить эту войну, чтобы иметь время собраться с силами для новых наступлений. Потому они стремятся любыми способами заставить Украину согласиться на их "мирный" план. Продвигая его на разных площадках, разными способами, через разные рупоры", – поясняет эксперт.

Простыми словами это, по мнению Татьяны Луповой, можно описать на примере мужчины и женщины, которые давно были в абьюзивных отношениях (уничижительные взаимоотношения между "тираном" и "жертвой", которые сопровождаются постоянными манипуляциями со стороны первого).

"Мужчина всю жизнь издевался, а женщина пыталась вырваться. И даже после развода он не дает ей покоя, будучи уверенным, что она принадлежит только ему. Снова и снова приходит, поднимает руку, угрожает, похищает детей. При этом, всем друзьям и знакомым рассказывает, как она ему нужна и просит их присоединиться к процессу и помочь "перевоспитать" непослушную, свободолюбивая женщину. Знакомые аналогии, не правда ли? Украина не пойдет ни на какие уговоры псевдомиротворцев, – уверена эксперт. – Мы чувствуем свою силу, имеем поддержку настоящих партнеров. Мы уверены в своей правоте. Так что заставить повиноваться народ, который побеждает на поле боя, вряд ли кому-то удастся".

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